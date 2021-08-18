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Norovirüs belirtileri: İshal kusma ve mide bulantısı | Uzman isim A Haber'de uyardı

SAĞLIK ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.08.2021 Güncelleme Tarihi: 18.08.2021
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Norovirüs belirtileri: İshal kusma ve mide bulantısı | Uzman isim A Haber’de uyardı

Mevsimsel ishal ve kusma vakaları arttı. Uzmanlarda, norovirüs kaynaklı şikayetlere karşı uyarılarını yeniledi. A Haber'e konuşan İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Serdar Kızılkaya, bu şikayetleri olan vatandaşları uyardı. Peki neler norovirüse sebep oluyor? Viral virüsten nasıl korunabiliriz? Tüm bu soruların yanıtı haberimizde...

Son dönemde noravirüs kaynaklı bulantı, kusma ve ishal vakaları arttı. Bunun sebebini ise uzmanlar norovirüsü olarak açıklıyor.

A Haber'e konuşan İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Serdar Kızılkaya norovirüsün daha çok krema, kıyma, yumurta gibi yiyecekelerden bulaştığını, belirtilerinin ise kusma ile başlayıp ateş ve ishalle devam ettiğini söyledi.

Viral enfeksiyonların çoğu iyi yıkanmamış meyve ve sebzelerden kaynakladığını söyleyen Kızılkaya, meyve ve sebzelerin sirkeli suyla yıkanmasının sirkenin asidik yapısı sayesinde mikroorganizma aktivitesinde azalmaya sebep olsa da bol suyla temizlenmesinin faydalı olduğunu ifade etti.

İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Serdar Kızılkaya; virüslerden korunmak için dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Öncelikli olarak el temziliğine dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Kızılkaya, tüketilen gıdalarda titiz davranılmasını, dışarıda beklemiş et ve süt ürünlerinin tüketilmemesini belirtti.

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