Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Eğitimde yeni tedbirler alınacak mı? Turkovac için acil kullanım onayı ne zaman alınacak?

KORONAVİRÜSTE SON 24 SAAT

Sağlık Bakanlığınca paylaşılan Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre, Türkiye'de son 24 saatte 334 bin 535 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 802 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 29 bin 191 oldu.

Kovid-19'la mücadele kapsamında bugüne kadar uygulanan birinci doz aşı sayısı 52 milyon 4 bin 828, ikinci doz aşı sayısı 40 milyon 955 bin 954 oldu. Üçüncü dozla birlikte yapılan aşı sayısı 23.10 itibarıyla 103 milyon 66 bin 533'e yükseldi.