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Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Eğitimde yeni tedbirler alınacak mı? Turkovac için acil kullanım onayı ne zaman alınacak?

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 15.09.2021 Güncelleme Tarihi: 15.09.2021
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Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Eğitimde yeni tedbirler alınacak mı? Turkovac için acil kullanım onayı ne zaman alınacak?

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Bakan Koca, toplantının ardından saat açıklama yapacak. Aşısızlara kısıtlama gelecek mi? Eğitimde yeni tedbirler alınacak mı?

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 18:00'de video konferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 19:30'da YouTube üzerinden canlı açıklama yapacak.

Aşısızlara kısıtlama gelecek mi? Eğitimde yeni tedbirler alınacak mı? Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.

Altuğ'un açıklamalarından derlenenler şu şekilde:

AŞISIZLARA KISITLAMA GELECEK Mİ?

Bugünkü en önemli gündem maddesi test sayısı, Kovid-19'da vaka sayısı bir yandan da aşılamada gelinen son rakamlar. Aslında her ikisinde de artış olduğunu söyleyebiliriz. Ama henüz aşılanmayan bir kesim var dolayısıyla aşısızların pandemisini konuşuyoruz. Hastaneye yatışlar da aşısızların durumu ne? Bundan sonra aşılanma nasıl arttırılacak?

EĞİTİMDE YENİ TEDBİRLER ALINACAK MI?

Bir yandan hastanelerdeki son durum il il ilçe ilçe değerlendirilecek. 6 Eylül itibarıyla da zorunlu PCR testi uygulaması başlatılmıştı. Eğitimden ulaşıma kadar birçok alanda başlatılan uygulamanın 2. haftasına girilmiş durumda. Dolayısıyla rakamlar ne gösteriyor? Yoğunluk var mı? Bu konuların değerlendirilmesini bekliyoruz. PCR testi uygulamasının genişleyip genişlemeyeceğini bugünkü toplantıda bu konunun da değerlendirileceğini söyleyebiliriz.

TURKOVAC İÇİN ACİL KULLANIM ONAYI NE ZAMAN ALINACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yerli aşı için "Acil kullanım onayı alacak duruma geldi ve 1.5 ay içinde de seri üretime geçilmeyi planlıyoruz" demişti. Turkovac için acil kullanım onayı ne zaman alınacak? Bununla ilişkili bir tarihin verilmesini bekliyoruz bugün gerçekleştirilecek toplantı sonrası.

KORONAVİRÜSTE SON 24 SAAT
Sağlık Bakanlığınca paylaşılan Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre, Türkiye'de son 24 saatte 334 bin 535 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 802 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 29 bin 191 oldu.

Kovid-19'la mücadele kapsamında bugüne kadar uygulanan birinci doz aşı sayısı 52 milyon 4 bin 828, ikinci doz aşı sayısı 40 milyon 955 bin 954 oldu. Üçüncü dozla birlikte yapılan aşı sayısı 23.10 itibarıyla 103 milyon 66 bin 533'e yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Kilis, Tekirdağ, Yalova, Edirne, Çanakkale, Amasya, Aydın, Antalya ve Balıkesir olarak açıklandı.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en düşük iller ise Gümüşhane, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Bingöl, Muş, Siirt, Bayburt ve Elazığ olarak sıralandı.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün hayatını kaybedenlerin sayısının 276 olduğuna dikkati çekerek, "Aşıda ve tedbirlerde birlik ve beraberliği sağlarsak kısa sürede vaka sayıları, ardından da can kayıpları hızla düşer. Salgına karşı başarının şartı birlik ve istikrardır." ifadelerini kullandı.

Bilim Kurulu toplanıyor! BİLİM KURULU TOPLANIYOR!

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