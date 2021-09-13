Gençleri saran yeni tehlike: K-Pop! Cinsiyetsizliğe yöneltiyor
Son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi türkiye'de de oldukça tanınan ve hayranları günden güne artan Korean Pop yani diğer adıyla K-Pop grupları, sadece yaptıkları müzikle değil imaj ve yaşam tarzları ile de gençleri etkisi altına alıyor. Uzmanlar ise bu müzik gruplarının çocukları cinsiyetsizliğe yönelttiğini belirterek, gelişimlerini olumsuz yönde etkilediği uyarısında bulunuyor.
Güney Kore'de popülerleşerek tüm dünyayı kasıp kavuran ve en trend müzik tarzlarından birine dönüşen K-Pop müzikleri özellikle 12-18 yaş arası gençleri etkisi altına almaya devam ediyor.
K-Pop yani yeni nesil Kore müzikleri. Bu müzik türünün içerisinde öyle gruplar var ki giyimleriyle, yaşam tarzlarıyla son dönemde gençlerin ilgisini oldukça çekiyor. Peki bu müzik türünün gençler üzerindeki etkisi ne?
"ÇOCUKLARI OLUMSUZ ETKİLİYOR"
Müzik öğretmeni Oya Aylin Büyükbayram, "Müzik nasıl bir müzik derseniz popüler bir müzik bugünün müziği. Müzikle devrim yapmaya çalışıyorlar. Nasıl etkiliyor bu çocukları derseniz olumlu etkilemiyor. Zayıflamak zorundalar makyajlı olmak zorundalar, farklı olmak zorundalar. Dolayısıyla onlar gibi olmak zorunda olan çocuklar çok fazla. Müzikten mi etkileniyorlar yoksa görsellikten mi etkileniyorlar. Müzik anlamında bir enstrüman göremiyoruz sahnede. Sadece o görsellikten dolayı onlar gibi olan kitlelerin bir şekilde yozlaştığını görüyoruz." İfadelerini kullandı.
-Bir arkadaşlarım K-Pop yüzünden dinini bile değiştirdi Hristiyan oldu.
-Dinleyen arkadaşlarım var telefon arka planlarında bile onlar var.
"TEK BİR TOPLUM İSTİYORLAR"
K-Pop gençleri aileden uzaklaştırıp, cinsiyetsiz bir yaşama da yönlendiriyor. Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Akın, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Akın, "Baktığımızda bu K-Pop'ların LGBT ile çok yakın ilişki halinde olduklarını hatta birçok konserinde onların bayraklarını kullandıklarını ve onlara destek verdiklerini görüyoruz. Aile, kültür, medeniyet, din değer toplum bunlar tek bir toplum istiyorlar. Dijital bir toplum. Bugün çocuklar dijital yetimler biz de dijital göçmenleriz yetişkinler olarak çocukların hızına yetişemiyoruz. Aile olunca kendi değerini yansıtacak ama o üst akıl o tek göz var ya doların üzerindeki o tek göz kendi dinini kendi kültürünü kendi parasını kendi mantık ve felsefesini oluşturmak istiyor." ifadelerini kullandı.
Akın, "Çok masum olduğunu söyleyemeyiz. Hitap ettiği kitle aslında tam olarak kişiliği karakteri oturmamış kuşak. İnsanın beyni düşünen kısmı 25- 30 yaşlarından sonra ancak olgunlaşıyor. Bu nedenle bu K-Pop dediğimiz popüler kültürden oldukça etkileniyorlar. Aslında bir cinsiyet krizi değil kimlik krizi var aslında oradaki kişilere baktığınızda kız mı erkek mi ne olduğu belli değil" dedi.
"AİLELER ÇOCUKLARIYLA İNATLAŞMAMALI"
Bu konuda ailelere büyük sorumluluk düşüyor. Peki aileler bu tehlike karşısında ne yapmalı? Çocuklarına nasıl yaklaşmalı?
-Burada ailelere düşen çocuğun bedensel, duygusal farklılıklarını ve düşünsel farklılıklarını kabul etmeli. Kabul etmeden hiçbir şeyi değiştiremezsiniz. Çocuklar dediğimiz gibi ergenlik döneminde bir kimlik arayışındalar bu nedenle de deneyecekler. Siz onlar üzerinde çok sert bir şekilde durursanız onlar da kendilerini bu karşıtlık üzerinden var edecekler.
K-POP NEDİR?
K-Pop olarak bilinen Korean Pop (Kore Pop Müziği), ile ilgili yapılan araştırmalarda şu bilgilere rastlandı. Diğer müzik tarzları gibi belirli çerçeveler altında kısıtlanmış bir müzik türündense, sınırları çok daha esnek; Pop, Rock, Hip Hop ve elektronik müzikleriyle de birleşebilen açık uçlu bir müzik tarzını çağrıştırıyor. Ancak yeni jenerasyon arasında K-Pop'un bu kadar ön plana çıkaran yönü ise işitsel tarafından çok renkli giysileri, sıra dışı makyajlı erkek grup üyeleri, dans ve yaşam biçimleriyle çarpıcı etkiler yaratan görsel tarafı. Adeta bir kültür haline gelen K-Pop akımının önemli birkaç ayağı bulunuyor. Bunların en başında ise dans geliyor.
Kliplerde birbirinden renkli ve cinsiyet kalıplarından uzak giysileriyle dans eden grup üyeleri, müzikleriyle olduğu kadar bu kliplerle de ön plana çıkıyor. Bu akımın bir diğer önemli ayağı ise görsel kusursuzluk. Grup üyelerinin neredeyse herhangi bir görsel kusuru bulunmuyor özellikle de erkekler alışılmışın dışında bir durum olarak kusursuz görünmek için yoğun makyaj yapıyor. Yoğun makyaj grup üyelerini kusursuz gösterdiği gibi cinsiyetsiz bir kimlik de oluşturuyor.
Bu durum ise yaş aralığı oldukça genç olan hayran kitlelerine kusursuz olma güdüsünü aşılıyor. Özellikle de ergenlik çağında bulunan genç hayranların mental gelişimin sürecinde maruz kaldıkları bu kusursuzluk vurgusu ruh sağlıklarını olumsuz etkileyebiliyor. Bunun en kolay gözlenebildiği alan ise sosyal medya. Sosyal medyadaki milyonlarca K-Pop hayranı kullanıcının profillerinde neredeyse hiçbirinin kendilerine ait profil fotoğrafı bile bulunmuyor. Kullanıcılar, kendi fotoğraflarının aksine hayranı olduğu ve kusursuz kabul ettiği grup üyelerinin fotoğraflarını kullanarak kendilerini onlarla ifade etmeye çalışıyor.
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