Gençleri saran yeni tehlike: K-Pop! Cinsiyetsizliğe yöneltiyor

"TEK BİR TOPLUM İSTİYORLAR"

K-Pop gençleri aileden uzaklaştırıp, cinsiyetsiz bir yaşama da yönlendiriyor. Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Akın, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Akın, "Baktığımızda bu K-Pop'ların LGBT ile çok yakın ilişki halinde olduklarını hatta birçok konserinde onların bayraklarını kullandıklarını ve onlara destek verdiklerini görüyoruz. Aile, kültür, medeniyet, din değer toplum bunlar tek bir toplum istiyorlar. Dijital bir toplum. Bugün çocuklar dijital yetimler biz de dijital göçmenleriz yetişkinler olarak çocukların hızına yetişemiyoruz. Aile olunca kendi değerini yansıtacak ama o üst akıl o tek göz var ya doların üzerindeki o tek göz kendi dinini kendi kültürünü kendi parasını kendi mantık ve felsefesini oluşturmak istiyor." ifadelerini kullandı.