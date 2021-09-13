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Gençleri saran yeni tehlike: K-Pop! Cinsiyetsizliğe yöneltiyor

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Giriş: 13.09.2021 11:24
Güncelleme:13.09.2021 11:25
Son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi türkiye'de de oldukça tanınan ve hayranları günden güne artan Korean Pop yani diğer adıyla K-Pop grupları, sadece yaptıkları müzikle değil imaj ve yaşam tarzları ile de gençleri etkisi altına alıyor. Uzmanlar ise bu müzik gruplarının çocukları cinsiyetsizliğe yönelttiğini belirterek, gelişimlerini olumsuz yönde etkilediği uyarısında bulunuyor.
Gençleri saran yeni tehlike: K-Pop! GENÇLERİ SARAN YENİ TEHLİKE: K-POP!
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