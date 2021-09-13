Gençleri saran yeni tehlike: K-Pop! Cinsiyetsizliğe yöneltiyor

Son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi türkiye'de de oldukça tanınan ve hayranları günden güne artan Korean Pop yani diğer adıyla K-Pop grupları, sadece yaptıkları müzikle değil imaj ve yaşam tarzları ile de gençleri etkisi altına alıyor. Uzmanlar ise bu müzik gruplarının çocukları cinsiyetsizliğe yönelttiğini belirterek, gelişimlerini olumsuz yönde etkilediği uyarısında bulunuyor.

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