İBB'ye 'çiçek mezatı' tepkisi! Karara mahkeme dur dedi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Alibeköy'de bulunan çiçek mezatını herhangi bir gerekçe göstermeden tahliye etmek istedi. Tahliye gerçekleşirse 7 bin 500 kişi işsiz kalacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
CHP'li İBB, Eyüpsultan'daki mezatı gerekçesiz tahliye etmek istedi. İBB'nin tahliye kararını mahkeme durdurdu. Çiçek mezatı tahliye edilirse 7 bin 500 kişi işsiz kalacak.
Konuyla ilgili detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı. Karataş, "İBB İstanbul'un en büyük çiçek mezatı olan Alibeyköy'deki bu çiçek mezatını tahliye edecek ve sonucunda da 7 bin 500 kişi işsiz kalacaktı ama bugün geçtiğimiz dakikalar içerisinde tahliyenin mahkeme kararıyla şu an için durdurulduğu ifade ediliyor." ifadelerini kullandı.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Avukat Mehtap Koçhan, "Şu an itibariyle bugün 11'de tahliyesi gerçekleşmesi için İBB'den zabıtalar buradaydı sayın mahkememizin vermiş olduğu karar doğrultusunda yürütmeyi durdurduk. Yasal süreç bu konuda devam etmekte. Bu bir tedbir kararı." dedi.
"APAR TOPAR KAÇTILAR"
Koçhan, "Gerekli bütün hukuki yollara başvuracağız. Hiçbir gerekçe yok. Ancak Ağustos 18'de Kültür A.Ş.'den ve İBB'den geldiğini söyleyen kişilerce bu kooperatif tarafından yapılmış olan binanın kilitleri değiştirilmeye çalışıldı ve müvekkillerim polisleri çağırması üzerine apar topar her şeyi bırakarak kaçtılar. Bu kişiler hakkında da yasal süreçlere başladık. İlgili kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduk." şeklinde konuştu.
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