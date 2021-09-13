İBB’ye ’çiçek mezatı’ tepkisi! Karara mahkeme dur dedi

Konuyla ilgili detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı. Karataş, "İBB İstanbul'un en büyük çiçek mezatı olan Alibeyköy'deki bu çiçek mezatını tahliye edecek ve sonucunda da 7 bin 500 kişi işsiz kalacaktı ama bugün geçtiğimiz dakikalar içerisinde tahliyenin mahkeme kararıyla şu an için durdurulduğu ifade ediliyor." ifadelerini kullandı.