Anne babalar dikkat! K-Pop tehlikesi büyüyor
İstanbul’da üç kız çocuğunun Kore’ye gitmek için evlerini terk ettiği iddialarının ardından gündeme gelen K-Pop akımının (Kore Pop Müziği), yeni jenerasyon üzerinde ciddi etkileri var. Psikolog Deniz Oğur Yiğit “Çocuklar gizli ve tehlikeli bir dönüşümün içerisinde. Gerçeklik algıları değiştiriliyor, uyuşturuluyorlar” diyor
Arnavutköy Habipler'de K-Pop hayranı 11 ve 15 yaş aralarındaki üç kız çocuğu, aralarında anlaşarak Kore hayaliyle evlerinden çıkmış ve soluğu Avcılar Sahili'nde alarak geceyi sokakta geçirmişti. Miniklerin tüyler ürperten macerası ise polislerin arama çalışmalarıyla sona ermişti.
Minikler sağ salim ailelerine kavuşsa da onları evden kaçmaya iten Kore hayali gündemde önemli tuttu. Birçok bilim insanının üzerinde çalışmalar yapmaya başladığı K-Pop akımının gençler üzerinde çarpıcı etkileri var. Uzman Klinik Psikolog Deniz Oğur Yiğit, K-Pop'un sıradan bir müzik türünden öte kültürel bir asimilasyon aracı olduğunu ve çocukların gizli ve tehlikeli bir dönüşümün içerisinde bulunduğunu söylüyor.
Yiğit "K-Pop sadece bir müzik değil, kültürel değerlerin hissettirilmeden değiştirilmesi ve normalleştime algısı oluşturmak için kullanılan bir araç. Bu araç özellikle 11-18 yaş arası ergenleri hedefliyor, çünkü bu yaş grubunda değişim çok daha kolaylıkla benimsenebiliyor. Çocuklar sürekli aynı grupları dinliyor, kliplerini izliyor, içindeki isimleri kendilerine takma ad olarak kullanıyorlar. Gizli ve tehlikeli bir dönüşümün içerisinde olan bu çocukların hayata ilişkin gerçeklik algıları bu gruplar aracılığıyla değiştiriliyor ve hayal dünyasına itilerek uyuşturuluyorlar" diyor.
CİNSİYETSİZLEŞTİRME ARACI
K-Pop gruplarının kliplerinde cinsiyetsizleştirme algısı yarattığına dikkat çeken Yiğit "Özellikle klipleri izlediğinizde ve grup bireylerini değerlendirdiğinizde kıyafet ve aksesuvar seçimleri, makyajları tamamen cinsiyetsizleştirme algısı oluşturulmak üzere bilinçli şekilde projelendirilmekte. 11-18 yaş grubunda cinsel gelişim kendini tamamen tamamlayamadığı için cinsiyetsizleştirme algısı çocuklarımız üzerinde daha hızlı biçimlenebiliyor ve kendileri üzerinde de normalin dışında gelişebiliyor" diye konuştu. Uzman Klinik Psikolog Deniz Onur Yiğit "Bu müziğin asıl amacının aile bireyleri tarafından anlaşılması çok önemli. Çocukların yalnızlaşmasına izin vermemek aile içerisinde kaliteli zaman geçirmek çocuğun bu olumsuz uyaranlara temasını en aza indirecektir. Aile içerisinde çocuğun sorunlarına duyarlı olmak, dinlemek, anlaşıldığını hissettirmek, keyif aldığı şeylere önem verme ve ona eşlik etmek çok önemli" dedi.
K-POP NEDİR?
K-Pop olarak bilinen Korean Pop (Kore Pop Müziği), ile ilgili yapılan araştırmalarda şu bilgilere rastlandı. Diğer müzik tarzları gibi belirli çerçeveler altında kısıtlanmış bir müzik türündense, sınırları çok daha esnek; Pop, Rock, Hip Hop ve elektronik müzikleriyle de birleşebilen açık uçlu bir müzik tarzını çağrıştırıyor. Ancak yeni jenerasyon arasında K-Pop'un bu kadar ön plana çıkaran yönü ise işitsel tarafından çok renkli giysileri, sıra dışı makyajlı erkek grup üyeleri, dans ve yaşam biçimleriyle çarpıcı etkiler yaratan görsel tarafı. Adeta bir kültür haline gelen K-Pop akımının önemli birkaç ayağı bulunuyor. Bunların en başında ise dans geliyor.
Kliplerde birbirinden renkli ve cinsiyet kalıplarından uzak giysileriyle dans eden grup üyeleri, müzikleriyle olduğu kadar bu kliplerle de ön plana çıkıyor. Bu akımın bir diğer önemli ayağı ise görsel kusursuzluk. Grup üyelerinin neredeyse herhangi bir görsel kusuru bulunmuyor özellikle de erkekler alışılmışın dışında bir durum olarak kusursuz görünmek için yoğun makyaj yapıyor. Yoğun makyaj grup üyelerini kusursuz gösterdiği gibi cinsiyetsiz bir kimlik de oluşturuyor.
Bu durum ise yaş aralığı oldukça genç olan hayran kitlelerine kusursuz olma güdüsünü aşılıyor. Özellikle de ergenlik çağında bulunan genç hayranların mental gelişimin sürecinde maruz kaldıkları bu kusursuzluk vurgusu ruh sağlıklarını olumsuz etkileyebiliyor. Bunun en kolay gözlenebildiği alan ise sosyal medya. Sosyal medyadaki milyonlarca K-Pop hayranı kullanıcının profillerinde neredeyse hiçbirinin kendilerine ait profil fotoğrafı bile bulunmuyor. Kullanıcılar, kendi fotoğraflarının aksine hayranı olduğu ve kusursuz kabul ettiği grup üyelerinin fotoğraflarını kullanarak kendilerini onlarla ifade etmeye çalışıyor.
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