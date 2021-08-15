Anne babalar dikkat! K-Pop tehlikesi büyüyor

Kliplerde birbirinden renkli ve cinsiyet kalıplarından uzak giysileriyle dans eden grup üyeleri, müzikleriyle olduğu kadar bu kliplerle de ön plana çıkıyor. Bu akımın bir diğer önemli ayağı ise görsel kusursuzluk. Grup üyelerinin neredeyse herhangi bir görsel kusuru bulunmuyor özellikle de erkekler alışılmışın dışında bir durum olarak kusursuz görünmek için yoğun makyaj yapıyor. Yoğun makyaj grup üyelerini kusursuz gösterdiği gibi cinsiyetsiz bir kimlik de oluşturuyor.

Bu durum ise yaş aralığı oldukça genç olan hayran kitlelerine kusursuz olma güdüsünü aşılıyor. Özellikle de ergenlik çağında bulunan genç hayranların mental gelişimin sürecinde maruz kaldıkları bu kusursuzluk vurgusu ruh sağlıklarını olumsuz etkileyebiliyor. Bunun en kolay gözlenebildiği alan ise sosyal medya. Sosyal medyadaki milyonlarca K-Pop hayranı kullanıcının profillerinde neredeyse hiçbirinin kendilerine ait profil fotoğrafı bile bulunmuyor. Kullanıcılar, kendi fotoğraflarının aksine hayranı olduğu ve kusursuz kabul ettiği grup üyelerinin fotoğraflarını kullanarak kendilerini onlarla ifade etmeye çalışıyor.