Marketler arasında fiyat uçurumu! Kooperatif ve hal düzenlemesi yolda
Tarladan markete gelene kadar ürünler arasındaki fiyat farkı tepki çekmeye devam ediyor. Öyle ki tarlada 3 lira olan limon fiyatları marketlerde 17 liraya kadar çıkıyor. Aynı ürünler farklı marketlerde fahiş fiyat farklarıyla satılıyor. Vatandaş ise hem bu farklara hem de tarladan markete gelen ürünün fahiş fiyatlara satılmasına tepki gösteriyor. Gıdalardaki fahiş fiyatlara karşı yasal düzenleme yolda. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem açıklamaları:
Arkadaşlarımız iki tane büyük marketin fiyatlarını araştırdı. Tarladan markete tarladan pazara bu fiyatları çok konuştuk ama şimdi iki market arasındaki farkı ortaya koyduk.
Bunlar iki büyük market ve aradaki farklar inanılmaz seviyelere çıkmış durumda. Aynı ürünler arasında neredeyse yüzde 50'ye varan farklar oluşmuş durumda.
Artık vatandaşlarımızın marketten ürün alıp çıkmıyor. Fiyatlara bakıyor, etiket okuyor araştırıyor. Ve mutlaka bu marketlerin internet sitelerine baksınlar ve karşılaştırma yapsınlar. Ayrıca hak arama noktasında da adınlar atılmalı."
AYNI ÜRÜNE FARKLI FİYAT
ÜRÜN FİYAT (TL/KG) FARK (%)
Market 1 Market 2
- Limon 14.85 9.95 49.24
- Siyah incir 14.90 24.90 67.11
- Elma (Starking) 14.90 9.95 49.75
- Üzüm (Çekirdeksiz) 5.99 8.95 49.41
- Üzüm (siyah) 12.95 9.75 32.82
- Armut (Santa maria) 13.90 9.90 40.40
- Taze fasulye 11.93 15.90 33.27
- Kabak (sakız) 8.49 5.49 54.64
- Karnabahar 8.99 7.95 13.08
- Kereviz 6.99 5.95 17.47
- Domates (salkım) 9.99 11.90 19.11
- Göbek marul (adet) 8.90 9.25 3.93
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