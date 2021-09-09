Marketler arasında fiyat uçurumu! Kooperatif ve hal düzenlemesi yolda

Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem açıklamaları:

Arkadaşlarımız iki tane büyük marketin fiyatlarını araştırdı. Tarladan markete tarladan pazara bu fiyatları çok konuştuk ama şimdi iki market arasındaki farkı ortaya koyduk.