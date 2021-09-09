Afganistan’da 11 Eylül’ün 20. yıl dönümünde tören mi olacak? Bölgede son gelişmeleri A Haber’de anlattı

Mengli, "Hükümet kabinesi açıklandı ve yakın zamanda 11 Eylül'de yemin töreniyle beraber yöneticiler başlayacağını açıkladı. Kabil'de protestolar devam ediyordu protestolar durduruldu ve Afganistan'da şu an tamamen Taliban kontrolü altında diyebiliriz Pencşir'in birkaç ilçesi hariç. Taliban kabilesinin de 33 üyesinin bir çoğunun eski 90'lardaki kadrodan olduğunu görüyoruz." dedi.

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