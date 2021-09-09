Afganistan'da 11 Eylül'ün 20. yıl dönümünde tören mi olacak? Bölgede son gelişmeleri A Haber'de anlattı
Kontrolün Taliban'a geçtiği Afganistan'a ilişkin gelişmeler sürüyor. Son olarak Çin yeni Taliban hükümetiyle iletişim süreceğini açıkladı. Almanya Dışişleri Bakanı Maas da, 20 ülkenin katılımıyla "Afganistan" başlıklı bir konferans yapılacağını duyurdu. Peki Taliban hükümeti 11 Eylül'de mi yemin edecek? Bölgeye ilişkin son gelişmeleri gazeteci Settar Mengli A Haber canlı yayınında anlattı.
Afganistan'da kontrolü eline alan Taliban yeni hükümetini açıkladı. Pek çok ülkeden yeni hükümete dair farklı yorumlar geldi.
Taliban ile iyi ilişkileriyle öne çıkan Çin, yeni hükümetle iletişimi sürdüreceklerini açıkladı. Toprak bütünlüğüne sayı duyulacağı belirtildi.
Diğer yandan Kabil'de terk edilen ABD büyükelçiliğinin ana giriş kapasının yanındaki duvara Taliban bayrağı resmedildi. Diğer duvarlara da Taliban'a ilişkin motifler çizildi. "İşgalin sonlanması, hepimizin ortak özgürlük iftiharıdır." sloganları yazıldı.
Diğer yandan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Taliban'a yönelik yaklaşımı değerlendirmek üzere 20'den fazla ülkenin dışişleri bakanının katılacağı uluslararası video konferansa ev sahipliği yapacaklarını açıkladı. Görüşmede Taliban ile nasıl bir strateji izleneceğinin ele alınacağı belirtildi.
Pakistan'daki mülteci kamplarında ise Taliban'ı destekleyen bazı Afganlar, ülkelerine dönme hazırlığına başladı. Sovyetlerin 1979 işgali ardından kurulan kamplardan bazı ailelerin Afganistan'a döndüğü bildirildi.
Afganistan'da Taliban geçici hükümeti duyurmuştu. Taliban kaynakları geçici hükümetin 11 Eylül'de yemin ederek göreve başlayacağını öne sürdü. Gazeteci Settar Mengli Kabil'den son gelişmeleri aktardı.
Mengli, "Hükümet kabinesi açıklandı ve yakın zamanda 11 Eylül'de yemin töreniyle beraber yöneticiler başlayacağını açıkladı. Kabil'de protestolar devam ediyordu protestolar durduruldu ve Afganistan'da şu an tamamen Taliban kontrolü altında diyebiliriz Pencşir'in birkaç ilçesi hariç. Taliban kabilesinin de 33 üyesinin bir çoğunun eski 90'lardaki kadrodan olduğunu görüyoruz." dedi.
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