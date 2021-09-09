İBB’den atıldı 14 aydır iş arıyor: Çocuğuma 1 lira harçlık veremiyorum
CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yerel seçimin ardından Tam 16 bin kişiyi işten çıkardı. İşte onlardan biri de 2 çocuk babası Birol Durmuş. 14 aydır işsiz olan Durmuş, artık çocuklarına harçlık bile veremez duruma geldi. Ancak o yaptığı eylemlerle hem kendisi ve hem de arkadaşlarının hakkını aramaya devam ediyor.
Birol Durmuş yerel seçimlerden sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden çıkartılan 16 bin işçiden sadece biri. 12 yıl İspark'ta çalışan Durmuş, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle çıkartıldı. Tam 14 aydır da işsiz.
İçinde bulunduğu durumu anlatan Birol Durmuş, "Çocuğum benden bir lira istiyor veremiyorum. Siyasi çıkarlarınız için bunları yapmayın." dedi.
Evli ve 2 çocuk babası Durmuş işten çıkartılmasının ardından hukuk mücadelesi başlattı.
İşe geri dönüş davası açtı. İşte tam o sırada arkadaşlarının da hakkını aramak için bisikletiyle İstanbul'dan Ankara'ya gitti. Hem CHP Genel Merkezi'nin önünde hem de İBB binasının önünde eylemler yaptı.
Durmuş, "Tazminat vermemek için 25. maddeyi kullandılar bizi çıkardılar. Kimse 50 yaşında bir insana iş vermiyor." diye konuştu. İşte o eylemlerin ardından, İBB Durmuş'un tazminatını ödedi.
AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Avukat Adem Yıldırım ise, İBB'nin dönüş davasını kazanan bir çok işçiyi geri almadığına dikkati çekti. Yıldırım kamu kaynaklarının kötüye kullanılmasının bir yaptırımı olacağını da ekliyor.
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