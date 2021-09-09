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Marketlerde fahiş fiyat denetimi! Ticaret Bakanlığı ekipleri marketlerde

A Haber
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Giriş: 09.09.2021 12:05
Güncelleme:09.09.2021 12:13
Tarladan sofraya uzanan tedarik zinciri iki ayaklı yol haritasıyla kısalacak. Atılacak adımlardan biri e-Satış platformları, bir diğeri ise kooperatifçilik ve haller yasası üzerinde olacak. Hazırlıkları tamamlanan iki düzenlemenin yeni yasama döneminde Meclis'e taşınması bekleniyor. Bu gelişmeyi takiben Ticaret Bakanlığı ekipleri de marketlerde fahiş fiyat denetimine çıktı. Detayları denetimi takip eden A Haber ekiplerinden Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.
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