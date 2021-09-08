İBB’den zam yağmuru! İBB son bir ayda hangi zamları yaptı?

Ekrem İmamoğlu'na destek veren Çağlar Cilara da isyan etti ve "Beltur'un Hidiv Kasrı işletmesi tam bir skandal. Self servise geçildi, önce fiş alıyorsun ardından yan tarafa geçip bir çay için 20 dakika ayakta bekliyorsun. Elinde kırık kahvaltı tepsileriyle başka müşterilerin kalkmasını ayakta bekleyenler var. Tam bir kaos yaşanıyor." dedi.