İBB’den zam yağmuru! İBB son bir ayda hangi zamları yaptı?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeni bir zamla gündeme geldi. İSKİ Genel Kurulu'nda suya yüzde 39 zam yapılması istendi. Ancak AK Partili üyelerin müdahalesiyle rakam yüzde 15.62'ye indi. Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB’ye geçtikten sonra menülere zam üstüne zam gelen Beltur'da, şikayetler her geçen gün artıyor. Peki İBB son bir ayda neye ne kadar zam yaptı?
Seçimlerden önce indirim vaadinde bulunan CHP'li İBB yönetimi tam tersi yönde hareket etti ve adeta zam yağdırdı. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na zam yüzünden tepkiler her geçen gün artıyor.
Suya son 1 ayda yüzde 40 zam teklifi yapıldı ancak AK Partili üyelerin teklifiyle bu oran yüzde 15'e düştü. CHP'li İBB yönetimi tarafından Halk Ekmek ürünlerine yüzde 25 zam yapıldı. Ekmek 1 liradan 1,25'e çıktı.
CHP'li İBB yönetimi ulaşımı da boş geçemedi. Tam bilet fiyatı 3,50'den 4,05 TL'ye çıktı. Öğrenci bileti 1,70'den 1,95'e yükseldi ve servis ücretlerine yüzde 15 oranında zam yapıldı.
BELTUR İSYANI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminin CHP'ye geçmesiyle birlikte Beltur'da zamlar üst üste geldi. Öyle ki İBB iştirakı olan işletmede bir çay 5 tost ise 18 lira oldu...
Beltur'daki fahiş fiyatlar, tepkileri de beraberinde getirdi. Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'ye geçtikten sonra menülere zam üstüne zam gelen Beltur'da, şikayetler her geçen gün artıyor. Beltur'un kötü hizmet nedeniyle de müşterilerini kaybettiği, memnuniyetsizlikten ötürü ciro kaybı yaşadığı da dile getirilen konular arasında.
Ekrem İmamoğlu'na destek veren Çağlar Cilara da isyan etti ve "Beltur'un Hidiv Kasrı işletmesi tam bir skandal. Self servise geçildi, önce fiş alıyorsun ardından yan tarafa geçip bir çay için 20 dakika ayakta bekliyorsun. Elinde kırık kahvaltı tepsileriyle başka müşterilerin kalkmasını ayakta bekleyenler var. Tam bir kaos yaşanıyor." dedi.
Bir tostun 18 liradan çayın ise 5 liradan satıldığı Beltur'da İstanbullular acilen fiyatların düşürülmesini talep ediyor.
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