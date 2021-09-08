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Limon fiyatlarında bahçe-market uçurumu! Dalında 3 lira markette 17 lira

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Giriş Tarihi: 08.09.2021 Güncelleme Tarihi: 08.09.2021
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Limon fiyatlarında bahçe-market uçurumu! Dalında 3 lira markette 17 lira

Limonda hasat başladı ancak başlar başlamaz da yine bahçe ile market arasında fiyat uçurumu oluştu. Çiftçinin dalından 3 liraya sattığı limon İstanbul'da bazı marketlerde 17 liraya satılıyor.

C vitamini deposu, salataların vazgeçilmezi. Limonun hasadı başladı. Ancak şu sıralar bahçe fiyatıyla marketteki fiyatı arasında uçurum var.

Özellikle Mersin'de yetiştirilen limonları çiftçiler 3 liraya satıyor. Ancak üzerine aracılar eklenince o fiyat kat be kat artıyor.

Limonun kilosu dalında 3 TL. Peki İstanbul'da marketlerde ve manavlarda etikete nasıl yansıyor? Pazarda limonun kilosu 8 lira 14 lira arasında değişiyor. Markette ise bu fiyat 17 liraya kadar çıkıyor.

Pazarcının da müşterinin de bu uçurumun kapanması için farklı önerileri var.

Vatandaşlar ise çözüm için aracılar kalkması gerektiğinin altını çiziyor ve kooperatifleşme önerisinde bulunuyor.

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