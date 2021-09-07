Yine CHP'li İBB yine zam! İstanbullunun çilesi bitmiyor
Yerel seçimler öncesi ''İstanbulluların suyunu ucuzlatacağım vaadinde bulunan Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB, suya bir zam daha yaptı. İSKİ Olağanüstü Genel Kurulu'nda yüzde 15.62 zam teklifi oy birliği ile kabul edildi. İşte detaylar...
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) zam gündemiyle toplanan 2. Olağanüstü Genel Kurulu başladı. Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen kurulda, su zammı görüşülüp karara bağlanacak. Kurulda görüşmeler saat 16.30'da başladı.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) zam gündemiyle toplanan 2. Olağanüstü Genel Kurulu başladı. Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen kurulda, su zammı görüşülüp karara bağlanacak. Kurulda görüşmeler saat 16.30'da başladı.
İSKİ Olağanüstü Genel Kurulu'nda yüzde 15.62 zam teklifi oy birliği ile kabul edildi.
CHP'NİN ZAM TALEPLERİ
Kasım 2019 – Yüzde 80
Temmuz 2020 – Yüzde 40 oranında (yüzde 12,60 gerçekleşen)
Kasım 2020 – Yüzde 35 oranında (zam yapılmadı)
Aralık 2020 – Yüzde 39 oranında (Yüzde 6,84 oranında gerçekleşen)
Mayıs 2021 – Yüzde 50 oranında
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