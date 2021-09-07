Fransa’nın Lafarge skandalıyla ilgili çarpıcı sözler: ABD de işin içinde!

Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın'ın açıklamaları şu şekilde:

Fransa'nın bu hadisesi ''devlet destekli terör'' suçuna giriyor. Buradaki iddianameye bakıldığı zaman El-Nusra'ya da destek verdiği görülüyor. Bu somut olayı ikiye ayırmak lazım. Bunlardan bir tanesi buradaki şirketin Fransız Yargıtayı'nda iddia edilen, isnat edilen suçlar nelerdir diye baktığımız zaman, 1- Terör örgütüne finans desteği ve fon sağlamak. 2- Bir şekilde ambargoyu ihlal etmek ve işçilerin hayatını tehlikeye atmak ve bu da somut delillere dayanıyor.

''BU SKANDALDAN FRANSA DEVLETİ SORUMLUDUR''

Nitekim şirket çalışanlarından birisi, İçişleri Bakanlığı'na ve istihbarata bu belgeleri delil olarak vermişti. Fransa sadece bu şekilde değil, doğrudan doğruya silahlı destek de veriyor. Fransız silahları daha önce yakalanmıştı biliyorsunuz. Ayrıca Fransa, PKK ve PYD'ye eğitim desteği de veriyor. Zeytin Dalı Harekatı bunu ortaya koymuştu. Bu suç aynı zamanda insanlığa karşı bir suç. Bu skandaldan Fransa Devleti sorumludur.