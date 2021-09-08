08 Eylül 2021, Çarşamba
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İBB’den zam yağmuru! İBB son bir ayda hangi zamları yaptı?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeni bir zamla gündeme geldi. İSKİ Genel Kurulu'nda suya yüzde 39 zam yapılması istendi. Ancak AK Partili üyelerin müdahalesiyle rakam yüzde 15.62'ye indi. Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB’ye geçtikten sonra menülere zam üstüne zam gelen Beltur'da, şikayetler her geçen gün artıyor. Peki İBB son bir ayda neye ne kadar zam yaptı?