Özel okullarda fahiş fiyatlar tepki çekti! Veli müşteri öğretmenler müşteri temsilci oldu

Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in açıklamalar:

"Veliler tepki göstermekte çok haklı. Çok fazla şikayet geliyor ve telefonlarımız hiç susmuyor bu konuda. Kayıt dönemi geçti şimdi diğer ihtiyaçlar başladı, zaten okul fiyatları çok yüksekti.

Şimdi öğrencilere ve velilere eğitim seti, kıyafet ve kırtasiye gibi yan masraflar dayatılma başlandı. Öğrenciyi ve veliyi müşteri görürseniz artık orası bir ticaret haneye döner çalıştırdığınız öğretmende müşteri temsilcisine döner.

Öğretmenler dersten çok öğrenci toplama peşinde. Bunu bazı özel hastanelerin çalışma sistemine benzetebiliriz. Çok iyi ve çok dürüst çalışan eğitim kurumları var bunları bu sistemin dışında tutarak konuşuyoruz."

VELİ MÜŞTERİ ÖĞRETMEN MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ

*Pandemide yüz yüze eğitim olmadı ama ücret aynen alındı

*Yemek ve servis hizmeti verilmedi paralar alındı

*KDV indirimi yıl sonunda yeni kayıta yansıtıldı çoğunlukla verilmedi

*Yeni sezonda zamlar yapıldı

*Kitap, kıyafet paraları fahiş artırıldı

*Öğretmenler düşük ücretle çalıştırıldı

*Öğretmenler ders vermekten çok öğrenci (müşteri) bulmakla uğraştı

KIYAFET-KİTAP KAZANCI

*Kimi ilkokullarda kıyafet setleri 2 bin lirayı buldu

*Eğitim seti altında kalitesiz defter kalem 4 bin lirayı geçiyor

*Özel okullarda pantolon 275 lira. Maliyeti 23 lira.

*Kalitesiz formalarının takımı 1.920 lira.

*Bluz 200, eşofman takımı 400, ceket 400 lira. Dışarıda daha iyisi dörtte bir fiyata

*Lisede fiyatlar ikiye katlanıyor

BİR VELİNİN İLKOKUL HESABI

*Okul parası 25 bin lira

*Kitap seti 4 bin 450 TL

*Kırtasiye seti 750 TL

*Servis aylık 550 TL

*Kıyafet seti 1.500 TL

*Ayakkabı 1.000 TL