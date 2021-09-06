CHP’li Başkan Tanju Özcan için ne karar verildi?

DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Özcan, disiplin kuruluna sevk edildi. İlter Yeşiltaş son gelişmeleri aktardı. Yeşiltaş, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında MYK'da konu masaya yatırıldı. Bolu Belediye Başkanı'nın uyarılması talebiyle yüksek disiplin kuruluna sevkine karar verildi" şeklinde konuştu.

PARTİ SÖZCÜSÜ ÖZTRAK'TAN AÇIKLAMA

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, toplantıya ilişkin açıklamasının ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile ilgili karar alındı mı?" sorusu üzerine Öztrak, şunları kaydetti: "Bolu Belediye Başkanının bir kadın hemşehrisi hakkında yaptığı yakışıksız açıklamayı kabul edebilmemiz mümkün değil, sindirebilmemiz de mümkün değil. Ama kendisi hatasını anlayarak kamuoyu önünde özür diledi. Bu özrü de dikkate alarak, Bolu Belediye Başkanının bir kadın hemşehrisi hakkında yaptığı yakışıksız açıklamalar nedeniyle uyarılması talebiyle, Yüksek Disiplin Kuruluna sevkine MYK'de oybirliği ile karar verdik."