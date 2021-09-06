CHP’li Başkan Tanju Özcan için ne karar verildi?
CHP’de Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan krizi, CHP Merkez Yönetim Kurulu’na taşındı. Özcan yüksek disiplin kuruluna sevk edildi. Ayrıntıları Ankara'dan bulunan A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş canlı yayında aktardı.
İlter Yeşiltaş canlı yayında anlattıkları:
"CHP'nin MYK toplantısı devam ediyor. Burada CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'nın disipline sevk edilip edilmeyeceği karar bağlanacak.
Tanju Özcan don günlerin en çok tartışılan siyasetçileri arasında yer alıyor. Zira geçtiğimiz günlerde kendisinden yardım isteyen kadın ile ilhili yaptığı açıklamalar kamuoyunun tepkisini çekti. Partisinden kendisine yönelik eleştiriler vardı.
Bir diğer tartışmalar konu olan konu ise mülteci meselesiydi. Mülteciler konusunda da partisinden ayrı düştü Tanju Özcan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu göreve gelmeleri halinde 2 yıl içerisine mültecileri ülkelerine göndereceğinin vaadini vermişti.
Tanju Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını gerçekçi bulmamış ve bu vaat ile ilgili parti yönetiminin altını doldurması gerektiğini söylemişti. Bu sözler CHP yönetimi ile Tanju Özcan'ı karşı karşıya getirdi.
CHP yönetimde yer alan Seyit Torun bizzat Tanju Özcan'ı arayarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti. Ancak Tanju Özcan geri adım atmayınca artık konu MYK'nın gündemine geldi.
Edindiğimiz bilgiler ihraç yönünde bir karar beklenmiyor. Parti yönetimi tarafından Tanju Özcan'a bir uyarı yapılabilir. Böylece bu konunun geri planda kalması sağlanabilir."
DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ
Özcan, disiplin kuruluna sevk edildi. İlter Yeşiltaş son gelişmeleri aktardı. Yeşiltaş, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında MYK'da konu masaya yatırıldı. Bolu Belediye Başkanı'nın uyarılması talebiyle yüksek disiplin kuruluna sevkine karar verildi" şeklinde konuştu.
PARTİ SÖZCÜSÜ ÖZTRAK'TAN AÇIKLAMA
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, toplantıya ilişkin açıklamasının ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile ilgili karar alındı mı?" sorusu üzerine Öztrak, şunları kaydetti: "Bolu Belediye Başkanının bir kadın hemşehrisi hakkında yaptığı yakışıksız açıklamayı kabul edebilmemiz mümkün değil, sindirebilmemiz de mümkün değil. Ama kendisi hatasını anlayarak kamuoyu önünde özür diledi. Bu özrü de dikkate alarak, Bolu Belediye Başkanının bir kadın hemşehrisi hakkında yaptığı yakışıksız açıklamalar nedeniyle uyarılması talebiyle, Yüksek Disiplin Kuruluna sevkine MYK'de oybirliği ile karar verdik."
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