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CHP’li Tanju Özcan bu kez israfla gündemde! Cüzdanında fotoğrafını taşıdığı platonik aşkı Şevval Sam'a para akıtmış

A Haber
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Giriş: 08.09.2021 09:55
Son günlerde yaptığı açıklamalarla sadece Bolu'nun değil Türkiye'nin tepkisini çeken Tanju Özcan'ın bu parkın organizasyonunda ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda vermiş olduğu Şevval Sam konseriyle alakalı belediye bütçesinden harcamış olduğu paralarla gündemde. Cebinde fotoğrafını da taşıdığını anlatan Özcan, platonik aşkı için park da yaptırdı.
CHPli başkan bu kez israfla gündemde! Platonik aşkı Şevval Sama... CHP'Lİ BAŞKAN BU KEZ İSRAFLA GÜNDEMDE! PLATONİK AŞKI ŞEVVAL SAM'A...
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Bu kez israfla gündemde! Platonik aşkı Sam’a...
Bu kez israfla gündemde! Platonik aşkı Sam'a...
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