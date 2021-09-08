08 Eylül 2021, Çarşamba
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CHP’li Tanju Özcan bu kez israfla gündemde! Cüzdanında fotoğrafını taşıdığı platonik aşkı Şevval Sam'a para akıtmış
Son günlerde yaptığı açıklamalarla sadece Bolu'nun değil Türkiye'nin tepkisini çeken Tanju Özcan'ın bu parkın organizasyonunda ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda vermiş olduğu Şevval Sam konseriyle alakalı belediye bütçesinden harcamış olduğu paralarla gündemde. Cebinde fotoğrafını da taşıdığını anlatan Özcan, platonik aşkı için park da yaptırdı.