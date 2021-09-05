CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan'a kadınlardan siyah çelenkli tepki! "Kınıyoruz"

"ANISINA KONU OLAN KADIN ADINA KINIYORUM"



Emine Erdal, açıklamasına şöyle devam etti:



"Kadın üzerinden yapılan her türlü alay, aşağılama ve taciz içeren imalardan da çok sıkıldık. Keşke sosyal, siyasal ve ekonomik alanda kadın erkek yerine insan olmak kavramını kullanabilseydik. Keşke kadın ve erkek olabilmeyi aile içine bırakabilseydik. Şehrim uzun zamandır hak etmediği şekilde anıldığı için çok üzgünüm. Sayın Başkanın görevi, şehrimizi geldiği noktadan daha da ileriye taşımak olmalıdır. Kendisini şahsım adına, tüm kadınlar adına ama en çok da anısına konu olan kadın adına kınıyorum."





İMAD-DER, ÖZCAN'DAN DESTEK İSTEYEN KADININ MASRAFLARINI KARŞILAYACAK



İnfertilite ile Mücadele Araştırma ve Dayanışma Derneği (İMAD-DER) Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Ceylan, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın katıldığı bir yayında çocuğu olmayan kadınla yaşadığı diyaloğu gülerek anlatmasına tepki gösterdi.