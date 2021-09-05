CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan'a kadınlardan siyah çelenkli tepki! "Kınıyoruz"
Kendisinden yardım isteyen kadınla arasında geçen konuşmayı anlatınca büyük tepki çeken CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için kadınlar, belediye binası önüne "Tüm kadınlar adına Tanju Özcan'ı kınıyoruz" yazılı siyah çelenk bıraktı. Grup adına basın açıklamasını AK Parti Bolu İl Başkanlığı İnsan Hakları Başkanı Emine Erdal yaptı.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, katıldığı programda sağlık sorunu nedeniyle çocuk sahibi olamayan ve tüp bebek konusunda kendisinden yardım isteyen kadınla arasında geçen konuşmayı anlattı.
(FOTOĞRAFTA TANJU ÖZCAN)
Özcan, "Bir açılış yapıyoruz, Bolu'da acelem de var. Bir tesettürlü bayan geldi. 'Tanju Bey bir konu var konuşabilir miyiz' dedi. Ben de 'Hemen Ankara'ya dönmem lazım. Özel değilse burada konuşabilir misiniz?' dedim. 'Sıkıntı yok' dedi. 'Benim bebeğim yok. Bana yardımcı olur musunuz?' dedi. 'Hanımefendi ben size nasıl yardımcı olabilirim' dedim. Meğer kadın tüp bebek tedavisi olmak istiyormuş. Tabi öyle konuya böyle girince çevredekiler gülüyor. Benim böyle çok fazla anım var" dedi.
BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ
Özcan'ın bu sözleri, özellikle sosyal medyada yoğun tepki çekti.
Twitter gündeminde, 'İğrençsinTanjuÖzcan' etiketiyle binlerce tweet atılıp, birinci sırada yer aldı.
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) üyeleri de Tanju Özcan'ın bu sözlerinin ardından, "Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kendisinden yardım isteyen kadın hakkında yaptığı açıklama ve ahlak dışı imaları, kadınlara bakış açısını ortaya koymaktadır. Bu tavrıyla erkeklik imajını zedeleyen Özcan, sadece o kadından değil bütün toplumdan özür dilemelidir" diye açıklama yaptı.
Başkan Özcan tepkilerin ardından özür diledi.
Belediye meclisi toplantısında da AK Parti Grubu, Özcan'ı protesto ederek meclis salonunu terk etti. Bugün de bir grup kadın belediye binasının önüne, 'Tüm kadınlar adına Tanju Özcan'ı kınıyoruz' yazılı siyah çelenk bıraktı. Kadınlar, daha sonra basın açıklaması yaptı.
"KADINLAR ADINA ÇOK İNCİNDİM"
Grup adına basın açıklamasını okuyan AK Parti Bolu İl Başkanlığı İnsan Hakları Başkanı Emine Erdal, "Bugün buraya maalesef, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kadınlık onurunu zedeleyen, mide bulandıran imalı ve alaycı sözleri nedeniyle toplanmış bulunmaktayız. Söylemleri ve davranışlarıyla birçok kez güzelim şehrimizin adını ülke gündemine layık olmadığı şekliyle taşıyan Özcan, bizleri bir kez daha utandırmayı başarmıştır. Evlat hasreti çeken anneler adına, kadınlar adına çok incindim. Tanju Özcan'ın katıldığı Youtube kanalındaki programı izlerken tesettürlü bir kadının tüp bebek tedavisi için yardım istemesiyle ilgili anısını anlatırken surat ifadesinden de inanın bir kadın olarak çok incindim. Ulusal basına çıkma çabası yüzünden ormandaki ayıyı, sığınmacının suyunu, şimdi de kadınların gururunu kullanmasından çok sıkıldık. Yıllardır bu kadın tesettürlü, bu kadın tesettürsüz ayrımcılığından da çok sıkıldık" dedi.
"ANISINA KONU OLAN KADIN ADINA KINIYORUM"
Emine Erdal, açıklamasına şöyle devam etti:
"Kadın üzerinden yapılan her türlü alay, aşağılama ve taciz içeren imalardan da çok sıkıldık. Keşke sosyal, siyasal ve ekonomik alanda kadın erkek yerine insan olmak kavramını kullanabilseydik. Keşke kadın ve erkek olabilmeyi aile içine bırakabilseydik. Şehrim uzun zamandır hak etmediği şekilde anıldığı için çok üzgünüm. Sayın Başkanın görevi, şehrimizi geldiği noktadan daha da ileriye taşımak olmalıdır. Kendisini şahsım adına, tüm kadınlar adına ama en çok da anısına konu olan kadın adına kınıyorum."
İMAD-DER, ÖZCAN'DAN DESTEK İSTEYEN KADININ MASRAFLARINI KARŞILAYACAK
İnfertilite ile Mücadele Araştırma ve Dayanışma Derneği (İMAD-DER) Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Ceylan, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın katıldığı bir yayında çocuğu olmayan kadınla yaşadığı diyaloğu gülerek anlatmasına tepki gösterdi.
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