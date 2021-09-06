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Taliban'ın kontrolü ele geçirdiği Pencşir'de son durum ne? A Haber'de anlattı: Sıcak çatışmalar devam ediyor

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 06.09.2021
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Taliban’ın kontrolü ele geçirdiği Pencşir’de son durum ne? A Haber’de anlattı: Sıcak çatışmalar devam ediyor

Son dakika dünya haberleri... Afganistan'da son gelişmeler neler? Taliban'ın kontrolü ele geçirdiği Pencçir'de son durum ne? Çatışmalar devam ediyor mu? Son durumu gazeteci Settar Mengli, A Haber'de anlattı.

Dünyanın gözü Afganistan'daki yaşanan olaylarda. Afganistan'daki son durum ne? Taliban sözcüsünden yeni açıklamalar var. Zabibullah Mücahid, "En kısa zamanda hükümeti ilan edeceğiz" açıklamasında bulundu. Öte yandan Pencşir Taliban'ın kontrolüne geçti. Çatışmalar sürüyor mu? Son gelişmeleri Gazeteci Settar Mengli, A Haber canlı yayınında Kabil'den aktardı.

Taliban’ın kontrolü ele geçirdiği Pencşir’de son durum ne? A Haber’de anlattı: Sıcak çatışmalar devam ediyor

"SICAK ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR"

Mengli, "Afganistan'da dün itibariyle Pencşir yönetiminin de Taliban'ın kontrolü altına girdiğini duyduk. Yine de Pencşir'deki çatışmalar devam ediyor. Taliban'a karşı çatışan grubun dağlara çıktığına dair haberler aldık. Sıcak çatışmalar hala Pencşir'in etrafında devam ettiğine dair bilgiler var." şeklinde konuştu.

Taliban’ın kontrolü ele geçirdiği Pencşir’de son durum ne? A Haber’de anlattı: Sıcak çatışmalar devam ediyor

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