Taliban’ın kontrolü ele geçirdiği Pencşir’de son durum ne? A Haber’de anlattı: Sıcak çatışmalar devam ediyor

"SICAK ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR"

Mengli, "Afganistan'da dün itibariyle Pencşir yönetiminin de Taliban'ın kontrolü altına girdiğini duyduk. Yine de Pencşir'deki çatışmalar devam ediyor. Taliban'a karşı çatışan grubun dağlara çıktığına dair haberler aldık. Sıcak çatışmalar hala Pencşir'in etrafında devam ettiğine dair bilgiler var." şeklinde konuştu.