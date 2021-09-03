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CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a sert tepki: İç kodlarındaki gerçeği ifade ediyor

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Giriş Tarihi: 03.09.2021 Güncelleme Tarihi: 03.09.2021
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CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a sert tepki: İç kodlarındaki gerçeği ifade ediyor

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan katıldığı programda bir kadınla olan anısını anlattı. İmalı sözleri ve üslubu tepkilere neden oldu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı. AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın ve AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, canlı yayında Özcan'a sert tepki gösterdi.

Mültecilerle ilgili ifadeleri ve uygulamalarıyla büyük tepki çeken, sık sık yeni skandallara imza atan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yine çirkin bir haberle gündemde. Özcan, katıldığı YouTube programında başından geçen anılarını anlattı. Özcan'ın başörtülü bir kadınla ilgili anısını anlattığı üslubu ise mide bulandırdı.

CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a sert tepki: İç kodlarındaki gerçeği ifade ediyor

AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın ve AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, canlı yayında Özcan'a sert tepki gösterdi.

"KADIN OLARAK BİZİ RENCİDE ETTİ"

AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın: Biz Bolu'nun bu şekilde sürekli ülke gündemini meşgul etmesinden adının bu şekilde anılmasından çok üzgünüz. Ben bunu sürekli ifade ediyorum bir anne olarak da bir kadın olarak da bir Bolulu olarak da son derece üzgünüm. Bolu Belediye Başkanı'nın bu tür davranışlarına artık son derece alıştı Bolulular. Şu an ülke gündemini meşgul eden ama Bolu Belediye Başkanı olduğunu unutan tavırlar içerisinde. O ifadesini seyrettik o ifadesindeki vücut dili zaten yaralayıcı olan o ve bunu bir komik anı gibi anlatması yine bir kadın olarak bizi rencide etti.

CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a sert tepki: İç kodlarındaki gerçeği ifade ediyor

"İÇ KODLARINDAKİ GERÇEĞİ İFADE EDİYOR"

AK Parti milletin partisi. Dolayısıyla biz insanlar arasında ayrım yapmadan milletle hemhal olarak bir yol yürüyoruz. Bu yolda yürürken de özellikle kadınlara verilen değeri aslında bütün vatandaşlarımız görüyor. Belediye Başkanı nedir kimin bir derdi varsa onun yanına gider onun yanına da gitmelidir onun yanına giden bir kadını bu şekilde aşağılayan bir tarzla ifade etmesi bunu sanki komik bir anı gibi anlatması kabul edilebilir bir şey değil. İç kodlarındaki gerçeği ifade ediyor. Gizli kapaklı küçümseyen o AK Parti seçmeni olarak kabul ettiği seçmeni küçümseyen tavrı çok net olarak görüyorsunuz. STK'lar bu konuyla ilgili tek bir açıklama yapmadılar. Burada parti ayrımı yapılmaz. Ben bütün Türkiye'deki kadınlardan özür dilemesini bekliyorum.

CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a sert tepki: İç kodlarındaki gerçeği ifade ediyor

"BÖYLE ANILMAKTAN SON DERECE UTANIYORUZ"

AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner: Özür dilerken yine samimi olanlar adına diye yani özrünü evlat hasreti çekenlerin özrünü kabul etmediğini gerçekten merak ediyorum. Belediye Başkanlığı makamını kendi şahsi hırslarıyla bunu bir şov malzemesi yapıyor. Bizi son derece üzmüştür. Maalesef böyle şeylerle anılıyor olmak gün gelip ırkçı söylemlerle ırkçı faşist bir şehir gibi anılmaktan ve bugün de geldiğimiz nokta itibariyle ulusal basında böyle anılmaktan son derece utanıyoruz.

CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a sert tepki: İç kodlarındaki gerçeği ifade ediyor

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