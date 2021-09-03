İçinde alkol olan ilaçları kullanmak caiz mi? | Enflasyon oranında faiz caiz midir?

"İÇİNDE ALKOL OLAN İLAÇLARI KULLANMAK CAİZ Mİ?

Tedavi dinimizin bizden istediği bir şey. Peygamberimiz tedavi olmamızı, yollarını aramamızı emrediyor. Kullandığımız ilaç, eğer içinde dinimizin yasak ettiği maddeler var ise ve bu ilacın alternatifleri varsa olmayanı tercih ederiz. Sırf alkol olan bir malzeme ile tedavi olmaz.