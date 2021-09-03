İçinde alkol olan ilaçları kullanmak caiz mi? | Enflasyon oranında faiz caiz midir?
‘İçinde alkol olan ilaçları kullanmak caiz mi, enflasyon oranında faiz caiz midir?’ gibi merak edilen soruları VAV TV'de Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Başkanı Dr. Hüseyin Kayapınar yanıtladı. Soruların cevapları haberimizde.
'İçinde alkol olan ilaçları kullanmak caiz mi, enflasyon oranında faiz caiz midir?' sorularının cevaplarını Din İşleri Yüksek Kurulu eski başkanı Dr. Hüseyin Kayapınar, VAV TV'de Hasan Basri Karadeniz'in sunduğu İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında verdi.
"İÇİNDE ALKOL OLAN İLAÇLARI KULLANMAK CAİZ Mİ?
Tedavi dinimizin bizden istediği bir şey. Peygamberimiz tedavi olmamızı, yollarını aramamızı emrediyor. Kullandığımız ilaç, eğer içinde dinimizin yasak ettiği maddeler var ise ve bu ilacın alternatifleri varsa olmayanı tercih ederiz. Sırf alkol olan bir malzeme ile tedavi olmaz.
ENFLASYON ORANINDA FAİZ CAİZ MİDİR?
Borç verirken böyle bir anlaşma yapılmışsa, enflasyon oranında veya daha düşük bir oranı borç verirken şart koşarsa caiz görülmüyor. Ancak kişi 'ben sana bunu borç veriyorum, ama geri verirken paramın değer kaybını istiyorum.' derse yani bir oran belirtmemişse bu caizdir."
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