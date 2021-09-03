Evlat nöbeti 3. yılında: Annelerin çığlığını bütün dünyanın duyması gerekiyor

"ELLERİNDE TÜRK BAYRAKLARIYLA HAYKIRIYORLAR"

- Bugün annelerimizin ailelerimizin üçüncü yıl dönümüdür. Hamdolsun bugün Diyarbakır binleri bu sokaklarda ağırlıyor ve teröre lanet okuyor. Ey terör siz Diyarbakır'ın başında bir belasın defol git diyor Diyarbakırlılar. Ellerinde Türk bayraklarıyla bu sokaklarda haykırıyorlar.