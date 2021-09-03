Evlat nöbeti 3. yılında: Annelerin çığlığını bütün dünyanın duyması gerekiyor
Diyarbakır'daki ailelerin evlatları için başlattıkları nöbet 3. yılında. Evladı HDP aracılığı ile PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, çocuklarını istiyor ve eyleme katılanların sayısı her geçen gün daha da artıyor. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz detayları bölgeden aktardı. "Annelerin çığlığını bütün dünyanın duyması gerekiyor. PKK insanlık suçu işliyor" ifadeleriyle dünyaya seslendiler.
Diyarbakır anneleri evlat nöbetinde 2 yılı geride bıraktı. 3'üncü yılına giren eyleme kararlılıkla devam edeceklerini söyleyen anneler, "Bu mücadele evlatlarımızı geri alana kadar sürecek. PKK'nın sonunu anneler getirecek." dedi. Detayları bölgede bulunan A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
"BÜTÜN DÜNYANIN DUYMASI GEREKİYOR"
Canlı yayında açıklamalarda bulunan Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker, "Annelerimiz barışın umududur. Diyarbakır anneleri PKK ile mücadelede zaferin umududur. Anneliğin gücünün üstüne bir güç yok. Annelerin çığlığını bütün dünyanın duyması gerekiyor. PKK insanlık suçu işliyor" ifadelerini kullandı.
"ELLERİNDE TÜRK BAYRAKLARIYLA HAYKIRIYORLAR"
- Bugün annelerimizin ailelerimizin üçüncü yıl dönümüdür. Hamdolsun bugün Diyarbakır binleri bu sokaklarda ağırlıyor ve teröre lanet okuyor. Ey terör siz Diyarbakır'ın başında bir belasın defol git diyor Diyarbakırlılar. Ellerinde Türk bayraklarıyla bu sokaklarda haykırıyorlar.
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