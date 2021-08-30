Türbe ziyareti nasıl olmalı?| Pijamayla namaz kılınır mı?| Akika kurbanı nedir?

'Şefaat var mıdır, pijamayla namaz kılmak caiz mi, üzerinde ayet ve hadis yazılı kağıtları nasıl imha ederiz, türbe ziyareti nasıl olmalıdır, akika kurbanı nedir, sabah namazından sonra kaza namazı kılınır mı?' sorularının cevaplarını Din İşleri Yüksek Kurulu eski başkanı Dr. Hüseyin Kayapınar, VAV TV'de Hasan Basri Karadeniz'in sunduğu İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında verdi.