Hatay’da su sorunu neden çözülemiyor? CHP’li belediyenin ihmali susuzluk getirdi

A Haber Reyhanlı'ya giderek barajı ekranlara taşıdı ve CHP'li vekilin iftirasını çürüttü. Reyhanlı Barajı Türkiye'de en uzun gövdesine sahip barajı. Devlet Su İşleri Hatay'ın Reyhanlı ilçesine 7 baraj bütçesine denk gelen yatırım ile Türkiye'nin en uzun gövdesine sahip olan barajını inşaa etti. CHP'li vekil Reyhanlı Barajı'na gidip su olmayan bir bölümünde video çekip Reyhanlı Barajı'nın yapılmadığını iddia etti.