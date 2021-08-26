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Hatay'da su sorunu neden çözülemiyor? CHP’li belediyenin ihmali susuzluk getirdi

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 26.08.2021 Güncelleme Tarihi: 26.08.2021
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Hatay’da su sorunu neden çözülemiyor? CHP’li belediyenin ihmali susuzluk getirdi

Hatay Büyükşehir Belediyesi gerekli adımları atmadığı için kentteki su sorunu çözülemiyor. CHP'li milletvekili İsmet Tokdemir ise Reyhanlı Barajı ile ilgili asılsız iddialarda bulunarak algı operasyonuna girişti. CHP'li vekilin "baraj yok" algısı çöktü. Su yok denilen barajda 60 milyon metreküp su var. Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.

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CHP'li Hatay Büyükşehir Belediyesi ilde yaşanan su sorununu çözemedi. Hatay'da yaz mevsiminin başında su sorunu yaşanmaya başladı. Soruna çözüm üretmeyen CHP'nin Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir skandal bir video çekti.

CHP'li Tokdemir Reyhanlı'da barak yok algısı yaratmaya çalıştı. A Haber ekranla Reyhanlı Barajı'nı ekranlara taşıdı. Dev yatırımla baraj inşaa edilirken diğer taraftan artıma tesisleri de yapıldı.

Ancak CHP'li belediye bunları işletmeye bile alamadı. Hatay'da su sorunu almış başını giderken CHP'li vekil geçtiğimiz yıl Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafında video konferans yöntem ile açılan barajı yok saymaya kalktı.

A Haber Reyhanlı'ya giderek barajı ekranlara taşıdı ve CHP'li vekilin iftirasını çürüttü. Reyhanlı Barajı Türkiye'de en uzun gövdesine sahip barajı. Devlet Su İşleri Hatay'ın Reyhanlı ilçesine 7 baraj bütçesine denk gelen yatırım ile Türkiye'nin en uzun gövdesine sahip olan barajını inşaa etti. CHP'li vekil Reyhanlı Barajı'na gidip su olmayan bir bölümünde video çekip Reyhanlı Barajı'nın yapılmadığını iddia etti.

Başkan Erdoğan'ın kandırıldığını söyleyip barajın içerisinden çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Devlet Su İşleri bu durumun kesinlikle doğru olmadığını,barajın tamamlandığını, 60 milyon metreküp su olduğunu ancak barajdaki suyun sulama kanalı eksikliği nedeniyle çiftçilere iletilemediğini söylüyor.

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