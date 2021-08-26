Afganistan’dan ilk asker kafilesi döndü! Süreç nasıl işleyecek? Mehmetçik neden döndü?

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ'un öne çıkan ifadeleri:

Biz her türlü ortamda hukuku başından sonuna kadar savunan geçmişi belli bir devletiz. Biz laflarla sözlerle hareket eden değil kağıt üzerinde akitlerle yol alan ve bu anlaşmalarla yol alan güçlü bir ülkeyiz.

Türkiye NATO kapsamında orada olan ve bölgeden ayrılırken de alnı ak ve hesap verebilecek tek devlet olarak varlık gösterdi ve şu anda aynı sıfatla dönüyor. Biz NATO kapsamında oradaydık ve Doha'da yapılan anlaşma gereği dönmemiz şart.