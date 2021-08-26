Bosna Hersek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyor! Saraybosna sokaklarında Erdoğan heyecanı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma günü Bosna Hersek'e tarihi bir ziyaret gerçekleştirecek. Yoğun bir programı olan Başkan Erdoğan'ın ziyareti öncesi, Saraybosna'da heyecanlı bir bekleyiş var. Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma günü Bosna Hersek'te olacak. Ziyarete kısa süre kala Saraybosna'da hazırlıklar tamamlandı. Sokaklardaysa heyecan hakim.
A Haber muhabiri Ece Altuğ vatandaşlara mikrofon uzattı.
"ONA ROL MODEL OLARAK BAKMAMIZ LAZIM"
-Gerçekten bir büyük bir lider ama her şeyden önce büyük bir adam. Lider olarak bakınca bence dünyadaki en iyi liderlerden biri. İnanılmaz bir rol model olarak bakmamız lazım ona.
-O benim Başkan'ım, onu seviyorum. Başkan'a çok selamlar olsun. İnan bana o çok iyi bir adam.
-Cumhurbaşkanı hoşgeldi, tüm Türk halkı hoşgeldi ikinci memletleri Bosna Hersek'e.
Bosna Hersek'te Türkler Başkan Erdoğan'ın Saray Bosna ziyaretinden oldukça mutlu
"TÜRKİYE BÜYÜK DEVLET OLMANIN HAKKINI VERİYOR"
- Reisimiz buralara geliyor, ihmal etmiyor. Mesela bir dağa çıkıyoruz, orada Orman Bakanlığı'mızın yaptığı bir tesis görüyoruz. Fatih Belediyesi başka bir yeri inşa ediyor. TİKA başka bir alanı inşa ediyor. Osmanlı'dan kalan mirasımız olan camilerimizi, tarihi yerleri onarıyor inşa ediyor. Türkiye hakikaten büyük devlet olmanın hakkını veriyor.
-Bosna halkını Türk halkından ayırmıyoruz. Onlar da kendilerini ayırmıyorlar. İnanılmaz bir ilgi ve hoşgörü var. Sayın Cumhurbaşkanımızda buradaki ilişkimizin altını çizsin, birlikteliğin sürekliliğini sağlasın isterim.
- Reisimiz geliyor çok mutluyuz. Sonuçta küçük bir ülkedeyiz, buradaki insanların tek umudu Türkiye olduğu için dört gözle bekliyoruz.
Yoğun bir programı bulunan Başkan Erdoğan'ın cuma namazını da Saray Bosna'da eda etmesi bekleniyor.
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