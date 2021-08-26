A Haber canlı yayınında flaş sözler: Saldırılardan ABD sorumlu
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Afganistan'ın başkenti Kabil'de art arda yaşanan patlamaları değerlendirdi. Caşın, saldırılarda en az 10 ABD askerinin öldüğünü ifade ederken patlamaların intihar saldırısı olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti. Peki bu patlamalarla dünyaya ne mesaj veriliyor? Batı'nın Afganistan planı ne? ABD Başkanı Biden'ın açıklamalarınından bir gün sonra Kabil'deki patlamaların sorumlusu kim? Canlı yayında çarpıcı ifadeler...
Afganistan'da yaşanan art arda patlamalar ne anlama geliyor? A Haber canlı yayınında konuşan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın gündeme bomba gibi düşecek açıklamalarda bulundu.
ABD ASKERİ STRATEJİK AÇIDAN HATA YAPTI
Böyle bir saldırıyı beklediğini ifade eden Caşın, "Terör daima yumuşak hedef dediğimiz çocukları, zavallı ve korumasız insanları seçer. Terör, şiddet kan korku ve panikten beslenir. Afganistan jeopolitik olarak dünyanın çok önemli bir noktasında yer almaktadır. Daha önce bilindiği gibi Afganistan soğuk savaş döneminde Sovyetler Birliği Kızıl Ordusu tarafından da işgal edilmiştir. Afgan halkı kendi topraklarından işgal kuvvetleri püskürtüp atmıştır. 11 Eylül (2001) tarihinde ise ABD, Taliban'ı hedef alıp savaş açmıştır. (Dönemin ABD Başkanı) Bush, bunu resmi devlet ideolojisi olarak terörle savaş olarak tanımlamış ve NATO'dan destek istemiştir. Afganistan'da 110 bin asker konuşlandıran ABD, bugün 10 askerini saldırılarda kaybetti. Bu askeri stratejik açıdan çok büyük bir hatadır." ifadelerini kullandı.
SALDIRILARDA ABD VE RUS ASKERLERİ HAYATINI KAYBETTİ
Art arda yaşanan 2 patlamayla ilgili intihar saldırısı olabileceğini söyleyen Caşın, saldırılarda ABD ve Rus askerlerinin hayatlarını kaybetmesine dikkat çekti. Türk askerinin bu saldırılarda hayatını kaybetmemiş olmamasının ise sevindirici olduğunu belirtti.
BATI ÜLKELERİNİN AFGANİSTAN PLANI NE?
Saldırılar sonrası İngiltere'nin tavrına vurgu yapan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Caşın, Batı ülkelerinin bir an evvel oradaki kaos ortamını sona erdirmek için taarruz yapma niyetinde olduğunu söyledi. Caşın, ABD Başkanı Biden'ın NATO'ya bilgilendirme yapmadan Afganistan'dan başlattığı ani çekilme sürecinin başarısız olduğu söyledi.
SALDIRILARDAN SORUMLU: ABD
Biden'ın son 3 gün içerisinde verdiği mesajları hatırlatan Caşın, "Kabil'de terör saldırısı düzenlenebilir" sözlerini 1 gün önce söyledi ve saldırı oldu. Buradaki saldırıların sorumlusu Amerika Birleşik Devletleri'dir." dedi.
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