A Haber canlı yayınında flaş sözler: Saldırılardan ABD sorumlu

ABD ASKERİ STRATEJİK AÇIDAN HATA YAPTI

Böyle bir saldırıyı beklediğini ifade eden Caşın, "Terör daima yumuşak hedef dediğimiz çocukları, zavallı ve korumasız insanları seçer. Terör, şiddet kan korku ve panikten beslenir. Afganistan jeopolitik olarak dünyanın çok önemli bir noktasında yer almaktadır. Daha önce bilindiği gibi Afganistan soğuk savaş döneminde Sovyetler Birliği Kızıl Ordusu tarafından da işgal edilmiştir. Afgan halkı kendi topraklarından işgal kuvvetleri püskürtüp atmıştır. 11 Eylül (2001) tarihinde ise ABD, Taliban'ı hedef alıp savaş açmıştır. (Dönemin ABD Başkanı) Bush, bunu resmi devlet ideolojisi olarak terörle savaş olarak tanımlamış ve NATO'dan destek istemiştir. Afganistan'da 110 bin asker konuşlandıran ABD, bugün 10 askerini saldırılarda kaybetti. Bu askeri stratejik açıdan çok büyük bir hatadır." ifadelerini kullandı.