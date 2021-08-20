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İstanbul'da sabah trafiği | Trafik yoğunluk haritasında son durum ne?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 20.08.2021
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İstanbul’da sabah trafiği | Trafik yoğunluk haritasında son durum ne?

Son dakika haberi... Megakent İstanbul yeni güne nasıl başladı? Trafik yoğunluğu ne durumda? Son durumu A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı. İşte trafik yoğunluk haritasında şu an...

İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Megakentte trafik yoğunluğu yüzde 45 seviyesinde.

İstanbul’da sabah trafiği | Trafik yoğunluk haritasında son durum ne?

Trafik yoğunluğunun ilerleyen saatlerde biraz daha artması bekleniyor.

İstanbul’da sabah trafiği | Trafik yoğunluk haritasında son durum ne?

Altunizade 15 Temmuz Şehitler Köprüsü katılımında yoğunluk yaşanıyor.

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