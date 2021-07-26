Millet İttifakı'nda yeni çatlak! CHP ve HDP'li isimlerden Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın mültecilere yönelik kararına sert tepki

BEKAROĞLU: "CHP BÖYLE NEFRET SÖYLEMİ KOKAN BİR GİRİŞİMİ ASLA KABUL ETMEZ"

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu; Tanju Özcan'ı eleştirdi ve "Bu düşünce anayasaya aykırı olduğu gibi vicdan ve insanlıkla bağdaşmaz. CHP, sosyal demokrat bir partidir, programında yabancı düşmanlığı yoktur, böyle nefret söylemi kokan bir girişimi asla kabul etmez" ifadelerini kullandı.