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Millet İttifakı'nda yeni çatlak! CHP ve HDP'li isimlerden Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın mültecilere yönelik kararına sert tepki

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 26.07.2021 Güncelleme Tarihi: 26.07.2021
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Millet İttifakı'nda yeni çatlak! CHP ve HDP'li isimlerden Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın mültecilere yönelik kararına sert tepki

CHP ve HDP'li siyasetçiler Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yabancı uyruklu kişilerin su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam yapılma kararına tepki gösterdi. CHP’li Mehmet Bekaroğlu konuya ilişkin “CHP böyle nefret söylemi kokan bir girişimi asla kabul etmez" ifadelerini kullandı. HDP’li Ziya Pir ise “Bunlar Avrupa'lı faşistleri çoktan geçti!" dedi.

CHP ve HDP'li siyasiler; Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, "Yabancı uyrukluların su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam yapılacak" şeklindeki sözlerine tepki gösterdi.

BEKAROĞLU: "CHP BÖYLE NEFRET SÖYLEMİ KOKAN BİR GİRİŞİMİ ASLA KABUL ETMEZ"

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu; Tanju Özcan'ı eleştirdi ve "Bu düşünce anayasaya aykırı olduğu gibi vicdan ve insanlıkla bağdaşmaz. CHP, sosyal demokrat bir partidir, programında yabancı düşmanlığı yoktur, böyle nefret söylemi kokan bir girişimi asla kabul etmez" ifadelerini kullandı.

PİR: "BUNLAR AVRUPA'LI FAŞİSTLERİ ÇOKTAN GEÇTI!"

HDP Diyarbakır Eski Milletvekili Ziya Pir de; Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, Bolu'da yaşayan yabancı uyruklulardan su ve katı atık vergisinin 10 kat fazla alınabilmesi için konuyu meclise taşıyacağını açıklamasına tepki gösterdi ve "Buyrun... Bunlar Avrupa'lı faşistleri çoktan geçti!" dedi.


"SOSYAL DEMOKRATLIK İDDİASINDA BULUNANLAR AVRUPA'DAKİ FAŞİSTLERLE AYNI DİLİ ASLA KULLANMAMALI"

Ziya Pir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Yeni göçmen dalgalarını misafir etmemiz için Avrupa'nın 'İkinci Rüşvet Paketi' hazırlığı içinde olduğunu duyuyoruz. Bir daha asla!" ifadelerini de eleştirdi.

Ziya Pir, Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Göçmenler için kullanılan framing'e bakar mısınız! 'Dalgalar', 'sel', 'çocuklarınız refah yüzü görmeyecek'... Elbette göç konusunda çözüm yolları aranmalı, iktidar eleştirilmeli. Fakat sosyal demokratlık iddiasında bulunanlar Avrupa'daki faşistlerle aynı dili asla kullanmamalı" dedi.

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan yabancı düşmanlığı! CHP'Lİ BOLU BELEDİYE BAŞKANI TANJU ÖZCAN'DAN YABANCI DÜŞMANLIĞI!

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