4 kişilik aile felaketi yaşadı | Kastamonu'da selden kurtarılan Yüksel Ailesi o anları anlattı
Kastamonu'da selzedeler Jandarma helikopteriyle kurtarıldı. Kurtarılan aile o anları A Haber ekibinden Ramazan Almaçayır ile paylaştı. Yüksel ailesi yaşadığı felaketi anlattı.
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde mahsur kaldıktan sonra helikopter ile kurtarılan vatandaşlar korku dolu anları anlattı.
Osman Nazım yüksel ve eşi Elif Yüksel sel felaketinde yaşadıklarını A Haber'e anlattı.
'KORKMAYIN, KURTARACAĞIZ'
Anne Elif Yüksel yaşadıklarını şu ifadelerle anlattı:
''Sel bir anda geldi. 3 çocuğumla birlikte evdeydik. Eşim işteydi. Gelip geçici bir sel zannettim. 3 çocukla evde kalakaldım. Sesler duydum aşağıda başka bir amca kalmış. Ona çarşaf attım o amcayla kurtarılmaya bekledik. Balkondan sesimi duyurmaya çalıştım. Süleyman Soylu ve ekibi bizi gördüler. 'Korkmayın, kurtaracağız' dediler. Dalgıç polisler alt kattan suların içinden çıkıp geldiler. Çocuklarımı tek tek kucaklarına aldılar. Çatıya çıkardılar bizi. Kızımla beni ilk helikopterle tahliye ettiler.''
Yüksel ailesi kurtarıldıktan sonra KYK yurduna yerleştirildi.
KASTAMONU'DA SON DURUM
Sel felaketinin ardından bozkurt ilçede enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor, kayıplar aranıyor.
Kastamonu'da 36 kişi hayatını kaybetti. 2 bin 951 personelle arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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