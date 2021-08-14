4 kişilik aile felaketi yaşadı | Kastamonu’da selden kurtarılan Yüksel Ailesi o anları anlattı

'KORKMAYIN, KURTARACAĞIZ'

Anne Elif Yüksel yaşadıklarını şu ifadelerle anlattı:

''Sel bir anda geldi. 3 çocuğumla birlikte evdeydik. Eşim işteydi. Gelip geçici bir sel zannettim. 3 çocukla evde kalakaldım. Sesler duydum aşağıda başka bir amca kalmış. Ona çarşaf attım o amcayla kurtarılmaya bekledik. Balkondan sesimi duyurmaya çalıştım. Süleyman Soylu ve ekibi bizi gördüler. 'Korkmayın, kurtaracağız' dediler. Dalgıç polisler alt kattan suların içinden çıkıp geldiler. Çocuklarımı tek tek kucaklarına aldılar. Çatıya çıkardılar bizi. Kızımla beni ilk helikopterle tahliye ettiler.''