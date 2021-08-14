Mültecileri hedef alan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kaldırım taşlarını döşeyen işçileri mültecilerden seçti!

Mültecileri hedef alan ırkçı söylemleriyle gündeme gelen CHP'li Bolu Büyükşehir Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kentteki kaldırım taşlarını döşeyen işçileri mültecilerden seçtiği iddia edildi. Özcan geçtiğimiz aylarda mültecilerin şehri terk etmeleri için kentte yaşayan yabancı uyrukluların su faturası ve katı atık vergisine 10 kat zam yapacağını söylemişti. İşte detaylar... Mültecileri hedef alan ırkçı söylemleriyle gündeme gelen CHP'li Bolu Büyükşehir Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kentteki kaldırım taşlarını döşeyen işçileri mültecilerden seçtiği iddia edildi. Özcan geçtiğimiz aylarda mültecilerin şehri terk etmeleri için kentte yaşayan yabancı uyrukluların su faturası ve katı atık vergisine 10 kat zam yapacağını söylemişti. İşte detaylar...