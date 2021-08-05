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Haberler Galeri Afet bölgesinde dakika dakika son durum! Devlet tüm tedbirleri aldı! Kemerköy Termik Santrali ile ilgili kritik gelişme

Afet bölgesinde dakika dakika son durum! Devlet tüm tedbirleri aldı! Kemerköy Termik Santrali ile ilgili kritik gelişme

Son dakika haberi... Türkiye günlerdir süren orman yangınlarıyla mücadelesine tüm hızıyla devam ediyor. Devlet tüm imkanlarını seferber ederken vatandaş alev nöbetinde en ön safta bulunuyor. Alev kapanlarının tehdit ettiği termik santral ile ilgili kritik gelişmeler peş peşe yaşandı. Muğla Milas'ta alevler rüzgarın da etkisiyle alevler santrale sıçradı. Kemerköy Termik Santrali personeli tahliye edildi, yanıcı ve patlayıcı maddeler dışarı çıkarıldı. Ören beldesine girişler yasaklandı. İtfaiye ekiplerinin termik santralde inceleme yaptğını açıklayan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Ana ünitelerde ciddi hasar yok" dedi.

Giriş Tarihi: 05.08.2021 06:47 Güncelleme Tarihi: 05.08.2021 06:47
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Afet bölgesinde dakika dakika son durum! Devlet tüm tedbirleri aldı! Kemerköy Termik Santrali ile ilgili kritik gelişme

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını, Yeniköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren Kemerköy Termik Santrali'nin bahçesine ulaştı.

Türkevleri Mahallesi'nde etkili olan orman yangını, rüzgarın etkisi ve farklı bölgelere saçılan kozalak parçalarının tutuşması nedeniyle geniş bir alana yayıldı. Yangının yerleşim bölgelerine ulaşmaması için gün boyu havadan ve karadan büyük mücadele verildi.

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Afet bölgesinde dakika dakika son durum! Devlet tüm tedbirleri aldı! Kemerköy Termik Santrali ile ilgili kritik gelişme

Sarp ve kayalık arazide süren yangın, zaman zaman bölgedeki yerleşim yerlerini de etkisi altına aldı.

Hava araçlarının ve kara ekiplerinin müdahalesine rağmen ilerleyen alevler, Kemerköy Termik Santrali'nin tel örgülerini de aşarak santralin bahçesine kadar geldi.

Santral çevresinde hazır bekletilen çok sayıda arazöz, itfaiye aracı, TOMA ve su tankeriyle alevlerin termik santralin ana binası ve üniteleri ile sosyal tesislere ulaşmasının önüne geçilmeye çalışılıyor.

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Afet bölgesinde dakika dakika son durum! Devlet tüm tedbirleri aldı! Kemerköy Termik Santrali ile ilgili kritik gelişme

Bu arada, Kemerköy Termik Santrali personeli akşam saatlerinde tahliye edildi, yanıcı ve patlayıcı maddeler dışarı çıkarıldı. Santralin etrafındaki ağaçlar kesilirken iş makineleri ile de santral çevresinde hendekler kazıldı.

Yangının, bir üst noktadaki Yeniköy Termik Santrali'ne ulaşmaması için de büyük bir mücadele ortaya konuluyor.

Bölgede etkili olan rüzgar, çalışmaları zorlaştırıyor.

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Afet bölgesinde dakika dakika son durum! Devlet tüm tedbirleri aldı! Kemerköy Termik Santrali ile ilgili kritik gelişme

BAKANLAR BÖLGEDE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli santralde incelemelerde bulunurken alevler bölgeye yaklaştı. Bu gelişmenin ardından Bakan Soylu, Bakan Dönmez ve Bakan Pakdemirli çalışmalarını Jandarma Karakolu'ndan sürdürüyor

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Afet bölgesinde dakika dakika son durum! Devlet tüm tedbirleri aldı! Kemerköy Termik Santrali ile ilgili kritik gelişme

ALTUN: SANTRAL KONTROLLÜ ŞEKİLDE DEVRE DIŞI BIRAKILDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Muğla'nın Milas ilçesi Yeniköy Mahallesi'ndeki Kemerköy Termik Santrali'ne ulaşan yangına ilişkin, "Hadisenin bu noktaya gelebileceği öngörüldüğü için Kemerköy Santrali kontrollü devre dışı bırakılmış, personel tahliyesi ivedilikle gerçekleştirilmiştir." açıklamasında bulundu.

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