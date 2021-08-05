Afet bölgesinde dakika dakika son durum! Devlet tüm tedbirleri aldı! Kemerköy Termik Santrali ile ilgili kritik gelişme

Sarp ve kayalık arazide süren yangın, zaman zaman bölgedeki yerleşim yerlerini de etkisi altına aldı.



Hava araçlarının ve kara ekiplerinin müdahalesine rağmen ilerleyen alevler, Kemerköy Termik Santrali'nin tel örgülerini de aşarak santralin bahçesine kadar geldi.



Santral çevresinde hazır bekletilen çok sayıda arazöz, itfaiye aracı, TOMA ve su tankeriyle alevlerin termik santralin ana binası ve üniteleri ile sosyal tesislere ulaşmasının önüne geçilmeye çalışılıyor.