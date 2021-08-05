05 Ağustos 2021, Perşembe
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Afet bölgesinde dakika dakika son durum! Devlet tüm tedbirleri aldı! Kemerköy Termik Santrali ile ilgili kritik gelişme
Son dakika haberi... Türkiye günlerdir süren orman yangınlarıyla mücadelesine tüm hızıyla devam ediyor. Devlet tüm imkanlarını seferber ederken vatandaş alev nöbetinde en ön safta bulunuyor. Alev kapanlarının tehdit ettiği termik santral ile ilgili kritik gelişmeler peş peşe yaşandı. Muğla Milas'ta alevler rüzgarın da etkisiyle alevler santrale sıçradı. Kemerköy Termik Santrali personeli tahliye edildi, yanıcı ve patlayıcı maddeler dışarı çıkarıldı. Ören beldesine girişler yasaklandı. İtfaiye ekiplerinin termik santralde inceleme yaptğını açıklayan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Ana ünitelerde ciddi hasar yok" dedi.
Giriş Tarihi: 05.08.2021 06:47 Güncelleme Tarihi: 05.08.2021 06:47
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