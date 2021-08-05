Kızıldağ’da helikopterlerle yangına havadan müdahale!

Sabahın ilk ışıklarıyla havadan destek sürüyor. 4 helikopterin bölgede çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kızıldağ 2 gündür alevlere teslim oldu ve geniş alanda etkili olan yangın büyük tahribata sebep oldu.

Helikopterler Naras Barajı'nda aldığı suyu dumanların üstüne giderek nokta atışıyla müdahale ediyor. Kızıldağ'a yangın çıktığı ilk günden itibaren 19 ilden destek geldi. Sadece arasöz ve helikopterler değil TOMA'lar da bölgede görev yapıyor.