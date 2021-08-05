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Kızıldağ'da helikopterlerle yangına havadan müdahale!

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 05.08.2021 Güncelleme Tarihi: 05.08.2021
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Kızıldağ’da helikopterlerle yangına havadan müdahale!

Manavgat’ta Kızıldağ bölgesinde alevlerle mücadele 2 gündür aralıksız olarak sürüyor. Dün geceden beri ekipler cansiperane bir savaş veriyor. Bölgede bulunan A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik son durumu aktardı.

Sabahın ilk ışıklarıyla havadan destek sürüyor. 4 helikopterin bölgede çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kızıldağ 2 gündür alevlere teslim oldu ve geniş alanda etkili olan yangın büyük tahribata sebep oldu.

Helikopterler Naras Barajı'nda aldığı suyu dumanların üstüne giderek nokta atışıyla müdahale ediyor. Kızıldağ'a yangın çıktığı ilk günden itibaren 19 ilden destek geldi. Sadece arasöz ve helikopterler değil TOMA'lar da bölgede görev yapıyor.

Manavgat'ta şu anda aktif olan devam eden 2 yangın var. Bunlar Gündoğmuş ve Kızıldağ mevkileri. Bu noktada rüzgar çok etkili olmadığı için ekiplerin müdahalesi daha etkin oluyor.

Rüzgarın şiddeti maalesef ekiplerin müdahalesini neticesiz bırakıyor ancak rüzgarın bölgede şiddetini yitirmesi mücadeleyi kolaylaştırıyor. 3 helikopterin alevlere müdahalesi A Haber canlı yayınına yansıdı.

Kızıldağ'da dumanlar gökyüzünü kapladı. Arazinin sarp ve yokuş olması arasözlerin bölgeye girmesini zorlaştırsa da ekipler mücadeleyi sürdürüyor. İş makineleri bazı ağaçları keserek arasözlerin ulaşması için çalışıyor.

Burada zaman zaman kent merkezine kül yağıyor. Akşam saatlerinde yangının söndürülmesinde sonra rüzgarlar külleri Manavgat merkezine kadar getiriyor. Artık yangının yavaş yavaş söndürülmeye başlandığı bölgeden gelen bilgiler arasında.

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