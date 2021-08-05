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Denizli Valisi Atik A Haber’de yangınlara ilişkin son durumu aktardı

ÖZEL HABER ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 05.08.2021 Güncelleme Tarihi: 05.08.2021
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Denizli Valisi Atik A Haber’de yangınlara ilişkin son durumu aktardı

Ormanın Kahramanları’nın 5 ilde 12 adet orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları büyük bir özveriyle devam ediyor. Bu yerlerden biri de Denizli'nin güney ilçesi. Denizli Valisi Ali Fuat Atik yangın afetinin ardından kentteki son duruma ilişkin A Haber ekranlarında açıklamalarda bulundu.

Orman yangınlarıyla mücadele aralıksız devam ediyor.Son 9 günde 38 ilde 180 orman yangını kontrol altına alındı.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik'in Denizli'deki orman yangınlarına ilişkin son dakika açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

''YANGINLARI SÖNDÜRDÜK''

''9 gündür ülkemiz çok büyük bir felaketle karşı karşıya. Felaketlerin bir kısmı da maalesef Denizli'mizde yaşadık. Denizli'de 5 ayrı bölgede çıkan orman yangınlarına zamanında organize bir şekilde müdahale ederek çok şükür bugün itibariyle yangınları söndürdük. Şu anda ilimizde alevli diye tabir edebileceğimiz bir yangın söz konusu değil.

''TALEPLERİMİZ ANINDA KARŞILIK GÖRDÜ''

Denizli'mize çok geçmiş olsun. Allah beterinden saklasın. Bir daha böyle felaketleri yaşamayalım. İlk haberi aldığımızdan itibaren çok organize bir şekilde Denizli Büyükşehir Belediye'miz, Orman Bölge Müdürlüğü'müz, Sivil halkımız, kamu kurum kuruluşların elindeki tüm imkanları ve vatandaşlarımızın elindeki tüm imkanları seferber ederken vatandaşımızın can ve mal kaybına yol açmadan bu süreci tamamladık. İnşallah diğer yerlerde de orman yangınlarıyla mücadele netice verir ve ciğerlerimizin yanması bir nebze olsun sönmüş olur. Süreç başladığı zaman Orman Genel Müdürlüğü ile irtibata geçtiğimiz noktada yangın söndürme uçakları ve helikopterlerimiz anında taleplerimiz karşılık gördü ve havandan da yağmış olduğumuz müdahale ile çok şükür kontrol altına almış olduk.''

Denizli'de an itibariyle alevli yangın kalmadı.

Denizli Valisi Atik A Haber’e konuştu DENİZLİ VALİSİ ATİK A HABER'E KONUŞTU
1413 saattir yangınları takip ediyorlar 1413 SAATTİR YANGINLARI TAKİP EDİYORLAR
Termik santral havadan görüntülendi TERMİK SANTRAL HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Milasta yangın: Alevler termik santrale sıçradı MİLAS'TA YANGIN: ALEVLER TERMİK SANTRALE SIÇRADI
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