İHA'lar 1413 saattir yangınları takip ediyor! 103 yangın ilk anda tespit edildi
İHA'lar Türkiye'deki yangınların tespiti için çalışmalarına devam ediyor. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir yaptığı açıklamada Orman Genel Müdürlüğü'nün kullandığı Bayraktar TB2 İHA’larının 1 Haziran'dan 4 Ağustos’a kadar 1413 saat uçuş gerçekleştirdiğini ve tam 103 yangını ilk anda tespit ettiğini açıkladı.
Türkiye günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yangınların yerinin tespitinde İnsansız Hava Araçları (İHA) da büyük önem taşıyor.
Yüreğimizi yakan yangınlarla mücadele sürüyor. Yangınların yerinin tespitinde İHA'ların önemi büyük. Yangınlarla mücadelede insansız hava araçları (İHA) da alevlere "nokta atışı" müdahale imkanı sağlıyor. Yangınların genel gidişatının görülmesi, ısı noktalarının tespiti ve müdahale yerlerinin belirlenmesi açısından önemli rol oynayan İHA'lardan elde edilen bilgiler doğrultusunda orman yangınlarına nokta atışı müdahale yapılıyor. İHA görüntüleri, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nde anlık takip ediliyor.
Twitter'dan videolu bir paylaşım yapan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ''Orman Genel Müdürlüğü'nün kullandığı Bayraktar TB2 İHA'larımız 1 Haziran'dan 4 Ağustos'a kadar 1413 saat uçuş gerçekleştirdi ve tam 103 yangını ilk anda tespit etti. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait TB2 İHA'larımız ise 29 Temmuz'dan 4 Ağustos'a kadar 422 saat uçtu. İHA'larımız içimizi yakan orman yangınlarıyla mücadelede kritik görevlerine devam edecek. Bu mücadelede alın teri döken tüm kahramanlarımıza şükranlarımızla...'' ifadelerini kullandı.
İHA'LARIN TESPİTİYLE 32 ORMAN YANGINI...
Adana ve Osmaniye'de, İHA'ların nokta tespitiyle yer bildirmesi, söndürme uçakları ve helikopterleri ile yer ekiplerinin özverili çalışmalarıyla 27 Temmuz-4 Ağustos'ta çıkan 32 orman yangınından bazıları kontrol altına alındı, bazıları da tamamen söndürüldü.
Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasındaki Adana ve Osmaniye'de 27 Temmuz-4 Ağustos'ta 32 orman yangını çıktı. Bazıları 4 gün süren yangınların bazıları kontrol altına alındı, bazıları da tamamen söndürüldü.
Adana'da 27 ve Osmaniye'de 5 orman yangınından, havadan uçak ve helikopterler, karadan da arazözler ve yer ekiplerinin müdahalesiyle bazıları kontrol altına alındı, bazıları da tamamen söndürüldü.
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