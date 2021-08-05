Türk Kızılayı afet bölgesinde! Tüm ihtiyaçların karşılanması için ekipler sahada
Afet bölgesi için seferberlik ilan edildi. Türk Kızılayı yangının ilk çıktığı andan itibaren bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Gelişmeleri Antalya'da bulunan A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu’nun konuğu olan Türk Kızılayı Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan ve Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Özel değerlendirdi.
Türk Kızılayı diğer afet bölgelerinde olduğu gibi Antalya'da da kamp kurdu. Gündoğmuş'ta vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için büyük bir mücadele veriliyor. Gerek mobil mutfaklarla gerek farklı faaliyetlerle vatandaşlara yalnız olmadığını hissettiriyor.
Türk Kızılayı Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan'ın açıklamaları:
Acımız büyük can kayıplarımız var, hayvan dostlarımızdan kayıplarımız var. Ağaçlarımız yandı Allah böyle bir şeyi verdi biz de bunun altından kalkacağız. Türk Kızılayı olarak kalabalık bir ekiple gönüllülerimizle birlikte halkımızdan aldığımız bağışlarla burada insanlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz.
Şu anda bir eksiğimiz yok. Kıyafetler noktasında bir eksiğimiz yok. Biz bunların hepsini ihtiyaç sahiplerine ve vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. 2. el eşyaların gelmemesinden yanayız. Bunun dışında devletimizin bize verdiği gıda ve yemek konusunda gereken her şeyi yapıyoruz.
Günde altı öğün daimi olarak yemeklerimiz hazır. Burada halkımızın yaralarını sarmak için çalışıyoruz. Biz bu felaketin de altında kalkarız. Kızılay olarak her zaman halkımızın yanındayız.
Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Özel'in açıklamaları:
İnsanlarımızı, hayvanlarımızı ve ağaçlarımızı kaybettik, bunu için çok üzgünüz. Bizim geniş bir şube ağımız var ve afetin olduğu her noktada anında bulunuyoruz. Afet olduğu anda görev yerine gelip kısa sürede yaraların sarılması için çalışıyoruz.
Şu anda 130 noktada vatandaşımızın yanındayız. Bu 130 noktadan dağıtım yapıp yaraları sarmak için mücadele ediyoruz. Burada 1061 kişi ile hizmet veriyoruz. Bunların yanından gönüllülerimiz de bizimle birlikte.
140 tane araçla hizmet veriyoruz. 120 bini aşkın kişiye sıcak yemek dağıttık. Şu anda günlük 25 bin kişilik bir kapasite ile ilerliyoruz. Ve Türk Kızılayı'nın ve günlük 420 bin kişilik kapasitesi var.
700 bine aşkın bir su dağıtımı yaptık. 338 binden fazla da insanı yardım yaptık. Bunun dışında gıda paketleri, hijyen setleri ve insani yardım faaliyetleri var. Hem kendi asli görevlerimizi yerine getirmeye çalışıyoruz hem de devletimizin kurumlarına destek olmaya çalışıyoruz.
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