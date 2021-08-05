Türk Kızılayı afet bölgesinde! Tüm ihtiyaçların karşılanması için ekipler sahada

Türk Kızılayı diğer afet bölgelerinde olduğu gibi Antalya'da da kamp kurdu. Gündoğmuş'ta vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için büyük bir mücadele veriliyor. Gerek mobil mutfaklarla gerek farklı faaliyetlerle vatandaşlara yalnız olmadığını hissettiriyor.

Türk Kızılayı Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan'ın açıklamaları:

Acımız büyük can kayıplarımız var, hayvan dostlarımızdan kayıplarımız var. Ağaçlarımız yandı Allah böyle bir şeyi verdi biz de bunun altından kalkacağız. Türk Kızılayı olarak kalabalık bir ekiple gönüllülerimizle birlikte halkımızdan aldığımız bağışlarla burada insanlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz.