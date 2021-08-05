Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan A Haber ekranlarında HelpTurkey yorumu: Ne yaparsanız yapın biz dimdik ayakta duruyoruz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan A Haber ekranlarında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan sosyal medyada gündem olan ve Türkiye'ye karşı başlatılan sözde yardım kampanyası #HelpTurkey etiketi hakkında "Biz bu sahtekarlarla savaşa savaşa buraya geldik. Ne olacak? Hashtag atacakmış da falan. Ne yaparsanız yapın. Biz dimdik ayakta duruyoruz. Yolumuza da devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Haber ekranlarında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, son günlerde sosyal medyada gündem olan "Help Turkey" etiketine yönelik de açıklamalar yaptı.
NE YAPARSANIZ YAPIN DİMDİK AYAKTAYIZ
"Kötü komşular bizi ev sahibi yaptı. Bu böyle gidiyor, gidecek. Bunlara da kafayı takmanıza gerek yok. Biz bu sahtekarlarla savaşa savaşa buraya geldik. Ne olacak? Hashtag atacakmış da falan. Ne yaparsanız yapın. Biz dimdik ayakta duruyoruz. Yolumuza da devam ediyoruz."
"HAKİKATI GÖRENLER ELİNİN TERSİYLE İTİYOR"
Erdoğan ayrıca "Türkiye şu anda imkansız Türkiye değil. Artık güçlü bir Türkiye. Nitekim güvendikleri dağlara da kar yağdı. Çünkü birçok sanatçı bakıyorum, "Ben katılmıyorum" diyor. Hakikati görenler de hemen elinin tersiyle itiyor. Neden? Ortada güçlü bir Türkiye var." ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Türkiye'de ortaya çıkan yangınlarla mücadele sürerken sosyal medyada "Help Turkey" etiketi açılmış ve uluslararası anlamda alevlere karşı dünyanın desteği istenmişti.
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