Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan A Haber ekranlarında HelpTurkey yorumu: Ne yaparsanız yapın biz dimdik ayakta duruyoruz

NE YAPARSANIZ YAPIN DİMDİK AYAKTAYIZ

"Kötü komşular bizi ev sahibi yaptı. Bu böyle gidiyor, gidecek. Bunlara da kafayı takmanıza gerek yok. Biz bu sahtekarlarla savaşa savaşa buraya geldik. Ne olacak? Hashtag atacakmış da falan. Ne yaparsanız yapın. Biz dimdik ayakta duruyoruz. Yolumuza da devam ediyoruz."