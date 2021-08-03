"Help Turkey" oyununda kimlerin parmağı var? İngiliz uzman Jones gerçekleri açıkladı: Sahte hesaplar ile...

Katar Hamad Bin Halife Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak da görev yapan Jones, "Help Turkey" ve "Global Call" etiketleriyle yapılan paylaşımların gerçek insanlar ve ünlüler tarafından kullanılmakla birlikte, sahte ve bot hesaplar üzerinden yapay olarak yayıldığını ve bu yönüyle bir manipülasyon kampanyasının ürünü olduğunu açıkladı.

Görünürde Türkiye'de devam eden orman yangınlarına dikkati çekmek üzere uluslararası yardım çağrısı yapan İngilizce ve farklı dillerdeki mesajlar, çok sayıda hesap tarafından yinelenerek paylaşılmıştı.

Jones, söz konusu etiketleri Twitter hesabında yaptığı seri paylaşımlarla analiz etti.