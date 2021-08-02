"Global Call Help Turkey" tuzağına dikkat! İşte Türkiye’yi aciz gösterme operasyonu

Türkiye, var gücüyle orman yangınlarıyla mücadelesini sürdürürken, "Global Call Help Turkey" yani "Küresel Çağrı, Türkiye'ye Yardım Edin" etiketiyle bir paylaşım sahneye sokuldu.

Bu etiketin çıkışı, yüksek takipçili "INFLUENCER" diye adlandırılan reklam ajanslarının etkin olduğu Instagram'dan geldi.

Etiketin Instagram'da yayılımını tetikleyen hesaplar, genelde ajanslarla çalışan, para karşılığı hemen her türlü içeriği paylaştırabilecek dijital reklam mecraları haline gelmiş profillerdi.

Bir başka sosyal medya platformu olan Twitter'a da yansıtılan bu etiket, milyonlarca kişi tarafından paylaşıldı.





SAHTE HESAPLAR DEVREYE SOKULDU

Etiketin Twitter'da niceliğinin milyonlara ulaşmasını sağlayan profiller ise sahte hesaplar olduğu ortaya çıktı.

Öyle ki birçoğunun en fazla 3 aylık hesaplar olduğu ve hatta hiç tweet bile atmamış oldukları gözlemlendi.

DİKKAT ÇEKEN GÖRSELLER!

Görsellerin içeriğiyse dikkat çekiciydi. Özellikle tetikleyici influencer paylaşımlarının hepsi tek bir metinle atılmış. Görseller ise hemen hepsi aynıydı.

İŞTE İŞİN PERDE ARKASI VE AMACI

60 noktada yangın olduğunu iddia eden bu görseller tüm dünyada bir anda dolaşıma sokuldu. Ancak o saatlerde Türkiye'de sadece 7 yangın vardı.

Peki, bu kampanya ile ne amaçlanıyordu? Aslında bu kasıtlı işin iki aktörü var; biri organizatör, diğeri ise uygulayıcılardı.

Uygulayıcılar, para kazanmayı, popülaritesini artırmayı, sivil imajını ve kendisine yönelik algıyı güçlendirmeyi amaçlıyordu.

"GLOBAL CALL HELP TURKEY" TUZAĞI

- Para kazanma

- Popülaritesini artırma

- Sivil imajını ve kendisine yönelik algıyı güçlendirme

İŞTE "HELP TURKEY" ORGANİZASYONUNUN AMACI

Organizatörün ise iki ana amacı vardı. Birincisi Türkiye'yi siyasi olarak aciz göstermek ikincisi Kovid-19 sınırlamaları sonrası açılan turizm sektörünü baltalamaktı.

- Türkiye'yi siyasi olarak aciz göstermek

- Kovid sınırlamaları sonrası açılan Turizm sektörünü baltalamak

Özellikle ikinci amaç birinciden daha korkunç. Zira yazılan metinler, paylaşılan görsel direkt turiste korku salan cinstendi.

Yani "60 noktada yangın" olduğunu ve ülkenin bunları "söndüremediğini" iddia eden paylaşımlar görseniz o ülkeye gider misiniz? Cevabı ise tabii ki hayır.

İşte iyi niyetli insanları bir kenara bırakırsak "Help Turkey" etiketle bir algı operasyonu gerçekleştirildiği ayan beyan ortaya çıkıyor.

KİRLİ TUZAĞA DÜŞMEYİN

Bilinçli sosyal medya kullanıcıları ise söz konusu paylaşımı yapanlara ise "Tuzağa düşmeyin organize bir işe alet olmayın" yorumunu yapıyor.



