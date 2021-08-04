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İşte alev savaşçılarının kahvaltı sofrası! Cem Seymen kahramanları yok saydı

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 04.08.2021 Güncelleme Tarihi: 04.08.2021
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İşte alev savaşçılarının kahvaltı sofrası! Cem Seymen kahramanları yok saydı

Muğla'da 5 ilçede çıkan 13 yangının 8'i kontrol altına alındı. Marmaris'in Hisarönü Mahallesi’ndeki son durumu A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun canlı yayında aktardı ve zorlu şartlarda görev yapan yangın ekiplerinin kahvaltı sofrasına misafir oldu. Kahramanlar gözleri dumanlarda karınlarını doyurmaya çalışırken Cem Seymen, Türkiye’nin alev savaşçılarını görmezden gelerek İspanya'dan yardıma gelen uçaklar için "Umutluyum" açıklamasında bulundu. Seymen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İspanyol ekip harıl harıl çalışıyor, minnettarız" dedi.

Hisarönü ve Orhaniye arasında kalan bölgede dün büyük bir seferberlik vardı. Bir taraftan orman ekipleri bir taraftan itfaiye ekipleri alevlerin karayoluna inmemesi için canhıraş bir müdahale gerçekleştirdiler.

Maalesef bölgede ağaçlarımız yandı, bazı noktalarda alevler yola çok yaklaştı bazen de bu yol trafiğe kapatıldı. Ama bölgede yangın çok fazla büyümeden söndürüldü.

Türkiye'nin her yerinden gelen ekipler burada görev yapıyor. Bölgeye Denizli'den gelen ekipler kahvaltı yaparken A Haber onlara misafir oldu. Alevleri kontrol altına alan ekipler kısa bir sürede karınlarını doyurup görevlerine dönecekler.

Menülerinde simit, kavun ve meyve suyu olan gönlü zengin ekiplerimiz A Haber'de ikramda bulundular. Mikrofonlara konuşan ekipler, "Yangınlar Orhaniye tarafına doğru ilerliyor. Bizler de yol kenarı hattına konuşlandık." dediler.

Gözleri duman tüten yerlerde olan ekipler hızlıca yemek yemeye çalışıyorlar. Bütün arkadaşlarının yorgun olduğunu belirten ekipler günlerdir canla başla mücadele ettiklerini söylediler.

YANGINLARLA MÜCADELEYİ GÖRMEZDEN GELDİ

Türkiye'de bir haftadır devam eden orman yangınlarının söndürülmesi için gece gündüz demeden gösterilen çabayı ve 163 orman yangınından 152'sinin kontrol altına alınmasını görmezden gelen Cem Seymen, İspanya'dan yardıma gelen uçaklar için "Umutluyum" açıklamasında bulundu. Seymen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İspanyol ekip harıl harıl çalışıyor, minnettarız" dedi.

Türkiye bir haftadır yurdun farklı noktalarında çıkan yangınlarla mücadele ediyor. Ekipler, gecesini gündüzüne katarak yangınların kontrol alınması için çalışmalarını sürdürüyor.

"GÜNLERDİR İLK KEZ UMUTLUYUM"

Alevlerin söndürülmesi için gösterilen tüm bu çabaları görmezden gelen gazeteci Cem Seymen, İspanya'dan yardım için gönderilen uçaklar için "Günlerdir ilk kez umutluyum" paylaşımında bulundu.

BİR HAFTADA 152 YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Seymen, 163 orman yangınından 152'sinin özverili çalışmayla kontrol altına alınması başarısına rağmen "Günlerdir ilk kez umutluyum. Binlerce canımızın cayır cayır yanışını uzaktan çaresizce kaç gündür seyrettik. Uluslararası yardım çağrımıza cevap veren İspanyol ekip harıl harıl çalışıyor öğlenden beri. Önce strateji belirlediler ardından sortilere başladılar. Minnettarız" ifadelerini kullandı.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Gerçek kahramanlar yaptığı saygısızlıktan bir süre sonra bit tweet daha atan Seymen, "Günlerdir canla başla yangın bölgesinde uykusuz çalışan bütün emekçilerin haklarını ne yapsak ödeyemeyiz. Vatanımızı alevlerin içinden kurtarmak için ter döktüler. Şimdi onlara İspanyol yangın uçakları da destek verecek. Hepinize şükran borçluyuz. Gurur abidesisiniz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise Seymen'e şöyle tepki gösterdi:

Emekleri hiçe sayan şu üslup bir tarafa; o uçaklar, aidatlarını ödeyerek üye olduğumuz Avrupa Birliği Sivil Savunma Mekanizması'na (EUCPM) yaptığımız başvuru ile geldi. Biz de aynı yolla bir çok ülkeye destek olduk. Biraz az konuşsalar kindar cahillikleri bu kadar ifşa olmaz!

Sosyal medyada Cem Seymen'e gösterilen tepkiler:

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