Bodrum’dan alevlerin ulaştığı Türkevleri Mahallesi tahliye edildi
Muğla’nın Bodrum ilçesinde orman yangınlarına karşı mücadele sürerken rüzgarın etkisiyle alevler büyüyor. Ateşlerin ulaştığı Türkevleri Mahallesi tahliye edildi. Ekipler, mahallede yoğunlaştı. Dağınık yerleşimin olduğu mahalledeki 3 ev, kullanılamaz hale geldi. Havadan mücadelenin başlamasıyla Çökertme'deki alevler, kontrol altına alındı.
Türkevleri Mahallesi tehlike altındaydı ve rüzgar bir anda tersine döndü, adeta fırtınaya döndü. Alevler tam olarak evlerin etrafını sardı ve ekipler bölgede bulunanların acil olarak tahliyesini istedi.
Bölgede bulunan A Haber ekipleri haber nöbetini sürdürürken itfaiye ekipleri 2 ateş arasında kaldıklarını ifade ederek bölgeden ayrılması gerektiğini ifade etti.
Bölgede helikopterler alevleri evlerden uzak tutmak için sabahın ilk ışıklarından itibaren görev yaptı ancak rüzgarın ters esmesiyle 15 dakika içerisinde alevler evlere ulaştı.
Yangın çok hızlı yayılıyor ve bunun tek sebebi rüzgar. Bölgede çok fazla kozalak var bunlar ısındıktan sonra patlayıp yangını körüklüyor. Alevler sitenin içerisinde yükseliyor.
Bölgede çok fazla duman var ve göz gözü görmüyor.
Alevlerin sıçradığı evlerdeki tüpler patlıyor ve hayvanların kurtarılması için büyük mücadele veriliyor. Helikopterler sürekli olarak bölgeye su atışı yapıyor.
Canlı yayında sırasında alevlerin eve atladığı ve çatının bir anda yanmaya başladığı ekranlara yansıdı. Alevler bölgede çok hızlı şekilde ilerliyor. Rüzgar nedeniyle alevler kızıla döndü ve gökyüzü kapkara oldu.
A Haber'de ekrana yansıyan görüntüler
A Haber'de ekrana yansıyan görüntüler
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