Yurt genelinde kavurucu sıcaklıklar etkili oluyor! Sıcaklıklar yangını nasıl etkiliyor? Kavurucu sıcaklıklar ne kadar sürecek?

Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik'in açıklamaları:

"Sıcak havanın yangının ilk tutuşmasında bir etkisi var. Sıcak havaların maalesef yangının başlamasında kolaylaştırıcı etkisi oluyor. Burada nem faktörü de çok önemli. Nem miktarı düştükçe yangın ihtimali de artıyor.

Bizlerde bu doğrultuda yaptığımız tahminleri sürekli olarak kurumlarımızla paylaşıyoruz. Bu konuda elimizden geldiğince ülkemize yardımcı olmaya çalışıyoruz.