Yurt genelinde kavurucu sıcaklıklar etkili oluyor! Sıcaklıklar yangını nasıl etkiliyor? Kavurucu sıcaklıklar ne kadar sürecek?
Türkiye'nin birçok ilinde eş zamanlı yangınlar başladı. Bir yandan da yüksek sıcaklıklar etkili oluyor. Peki sıcaklıklar yangınları nasıl etkiliyor? Sıcaklıklar ne kadar sürecek? Nelere dikkat edilmeli? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik değerlendirdi.
Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik'in açıklamaları:
"Sıcak havanın yangının ilk tutuşmasında bir etkisi var. Sıcak havaların maalesef yangının başlamasında kolaylaştırıcı etkisi oluyor. Burada nem faktörü de çok önemli. Nem miktarı düştükçe yangın ihtimali de artıyor.
Bizlerde bu doğrultuda yaptığımız tahminleri sürekli olarak kurumlarımızla paylaşıyoruz. Bu konuda elimizden geldiğince ülkemize yardımcı olmaya çalışıyoruz.
Önümüzdeki günlerde sıcak havanın etkisini artırmasını bekliyoruz. Şu an için Marmara, Kıyı Ege ve Akdeniz'de sıcaklıklar mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyrediyor. Bu noktalarda belki 1-2 derece sıcaklık artışı olabilir.
Ancak İç, Kuzey ve Doğu bölgelerimizde mevsim normallerinde olan sıcaklıklar önümüzdeki günlerde birkaç derece daha artacak. Doğu Karadeniz kıyı kesimi hariç yurdumuzun her yerinde sıcaklıklar yükselecek.
Özellikle Marmara, Kıyı Ege ve Akdeniz'de sıcaklıklar mevsim normallerinin çok üstüne çıkacak. Bu durum önümüzdeki hafta sonuna kadar da sürecek. Orman yangınlarının oluşmasında tedbirsizlik ve dikkatsizlik çok önemli bir rol oynuyor.
Yanan maddelerin ormanlara atılması izmarit ya da cam parçaları gibi şeyler buna yol açıyor. Bu noktalarda bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. İstanbul'da sıcaklıklar 38 dereceye kadar çıkacak. İzmir ve Antalya arasındaki kıyı şeridinde rekor sıcaklıklar görülebilir.
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