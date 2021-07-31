Konya’da 7 kişinin can verdiği katliam! Adli vaka neden provoke ediliyor? Amaçları ne?

Konya’da aralarında 11 yıldır husumet olan aileler arasında korkunç bir olay yaşandı. Evi basan failler 7 kişiyi katledip evi ateş verdi. Olay üzerinden etnik kavga çıkarmak hedefinde olanlara cevap İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından geldi ve Soylu, "(Olayın) Bunun Kürt-Türk meselesiyle ilgili herhangi bir alakası yoktur" mesajını verdi. Peki Konya'da iki ailenin husumeti neden etnik kavga gibi gösteriliyor? Buradaki amaç ne? Türkiye’yi karıştırmak mı istiyorlar? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir ve MHP Konya Milletvekili Esin Kara değerlendirdi.

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