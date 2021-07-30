Türk Hava Kurumu'na ait 20 hava aracı aktif görevde! Neden algı operasyonu yapıyorlar?

Hakan Ekmekçi A Haber canlı yayında anlattıkları:

"Türk Hava Kurumu Gökçen Havacılık olarak, Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü çatısı altında 17 helikopter ve 3 tane de uçakla birlikte 1 Mayıs'tan itibaren görev bölgemizdeyiz ve göreve devam ediyoruz.

Biz Orman Genel Müdürlüğü'nün görevlendirmesiyle 1 Mayıs'tan itibaren yangın sezonu başladığından itibaren belirtilen noktalarda görevimizin başındayız.