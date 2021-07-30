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Türk Hava Kurumu'na ait 20 hava aracı aktif görevde! Neden algı operasyonu yapıyorlar?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 30.07.2021 Güncelleme Tarihi: 30.07.2021
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Türk Hava Kurumu'na ait 20 hava aracı aktif görevde! Neden algı operasyonu yapıyorlar?

Türk Hava Kurumu’na ait uçaklar da söndürme çalışmalarına katılıyor. 20 hava aracı aktif olarak görevlerini sürdürüyor ve alevlere karşı mücadele veriyor. Peki neden algı operasyonu yapıyorlar? Görevdeki araçlar neden hedef alınıyor? Gelişmeleri A Haber muhabiri Rüya Akkuş’un konuğu olan Türk Hava Kurumu Genel Müdürü Hakan Ekmekçi A Haber canlı yayınından değerlendirdi.

Hakan Ekmekçi A Haber canlı yayında anlattıkları:

"Türk Hava Kurumu Gökçen Havacılık olarak, Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü çatısı altında 17 helikopter ve 3 tane de uçakla birlikte 1 Mayıs'tan itibaren görev bölgemizdeyiz ve göreve devam ediyoruz.

Biz Orman Genel Müdürlüğü'nün görevlendirmesiyle 1 Mayıs'tan itibaren yangın sezonu başladığından itibaren belirtilen noktalarda görevimizin başındayız.

Araçların kontrolü ve takibi Orman Genel Müdürlüğü'nün yangın harekat merkezinden yapılıyor ve bu merkez oldukça gelişmiş bir yerdir. Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü yangınla mücadelede Avrupa'da 1. dünyada sayılı ülkelerden biridir.

Biz onların talimatı ile anlık olarak hareket ediyoruz. Havada uçuşun her anı bir rikstir. Uçak ya da helikopter dumanların üstüne gidecek belli bir irtifa kadar inecek ve su atacak. Bu sırada görüş kaybı oluyor ve türbülans meydana geliyor.

Bu taşınan suların yüksek gerilim hattına ya da başka bir yere takıp ölüm ile karşı karşıya kalmak var. Çok ciddi riskler içeren bir iş yapılıyor. Şu anda yangınlarda görev alan herkes uykusuz şekilde can siparane çalışıyor.

Biz de bunun parçası olmaktan ve milletimize hizmet etmekten gerçekten onur duyuyoruz. Bölgedeki tüm ekiplerimiz elinden gelen her şeyi yapıyor. Milletimiz ve ormanlarımız için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Bütün vatandaşlarımız müsterih olsunlar.

Bir kez daha vurgulamak istiyorum ki Orman Genel Müdürlüğü'nün çatısı altında biz görev yapmaktan ve hizmet etmekten gurur duyuyoruz."

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