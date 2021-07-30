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THK iddialarına Bakan Pakdemirli'den flaş açıklama: Ne uçurduğumuz değil ne kadar su bıraktığımız önemli

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.07.2021 Güncelleme Tarihi: 30.07.2021
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THK iddialarına Bakan Pakdemirli'den flaş açıklama: Ne uçurduğumuz değil ne kadar su bıraktığımız önemli

Manavgat olmak üzere ülkenin çeşitli yerlerinde meydana gelen orman yangınlarında THK'nin hava araçlarının kullanılmadığı iddialarına Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den son dakika açıklaması geldi. Bakan Pakdemirli, "Bizim THK ile bir problemimiz yok. Türkiye'nin coğrafyasına göre helikopter seçildi. Ne uçurduğumuz değil ne kadar su bıraktığımız önemli." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya Manavgat'taki yangın bölgesinde incelemelerde bulunduktan sonra ortak basın açıklamasında bulundu.

Bakan Pakdemirli, Türk Hava Kurumu'nun hava araçlarının kullanılmadığı iddialarına açıklamayla cevap verdi.

Bakan Pakdemirli şu ifadeleri kullandı:

Orman Teşkilatı bunları istemediği için 2 senedir çok daha verimli uçaklar kullanmaya başladık. THK uçakları uçabilecek kapasitede değil. Bizim THK ile bir problemimiz yok. Türkiye'nin coğrafyasına göre helikopter seçildi. Son teknoloji insansız sistemler kullanılırken hala 1960'lardan kalan uçakları 'kullanalım' açıklaması yapılıyor. Ne uçurduğumuz değil ne kadar su bıraktığımız önemli.

THK'DAN AÇIKLAMA

THK'dan yapılan açıklamada "Kamu yararına çalışan kurumumuzun, gerçeğe aykırı şekilde hareket edilmesi ve kamuoyunun yanıltılması kabul edilemez bir durumdur. Milletimizi derinden üzen orman yangınlarıyla topyekün mücadele edilirken, asılsız iddialarda bulunanlar ağır vebal altındadır " denildi.

THK'dan yapılan açıklamanın devamında "Öte yandan, ciğerlerimiz yanarken daha önceden detaylı açıklama yapılmasına rağmen, (görev yapmayan ve yıllık maliyeti 11 milyonu bulan) pilotların işten çıkarılması hususundaki iddiaların ısrarla tekrarlanması en hafif deyimiyle kötü niyetlerin göstergesidir. Bununla birlikte teknisyenlerimiz de halen görevlerine devam etmektedir.

Şu anda Manavgat dahil ülkemizin çeşitli bölgelerinde, 3 adet Beriev BE -200 10 bin litre kapasiteli amfibik yangın söndürme uçağı, 15 adet Mi-8 2 bin 500 litre kapasiteli genel maksat helikopteri, 2 adet genel maksat yangın söndürme CH-47 Chinook 7 bin 500 litre kapasiteli helikopterler, olmak üzere orman yangınlarına müdahale eden tüm araçlar içinde, kiralama yoluyla temin ettiğimiz ve halen kurumumuzca operasyonları yönetilen toplam 20 hava aracımız Manavgat'taki yangın dahil ülkemizin her bölgesinde devam eden yangınlara ara vermeden müdahalede bulunmaktadır" ifadelerine yer verildi.

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