Hastaneye başvuranların ne kadarı aşısız?

NEYİ İHMAL ETTİLER?

Kutlutufan, sözlerinin devamında, ''Aşılanmamış kişilerin bu hastalığı geçirdikleri andan itibaren ifade ettikleri en temel şey ''keşke aşı olsaydım'' çünkü aşılanmadıklarında yaşadıkları hastalığı görünce ''biz bu kadar ciddi bir hastalık olacağını düşünmemiştik, o nedenle aşıya karşı taraflıydık.'' diyor. Aşılanmadıkların için geçirdikleri ağır enfeksiyon akciğerlerine, kalplerine ya da beyinlerine hasar verebiliyor. Aşılanmamış bireyler çok pişman olduklarını belirtiyor'' şeklinde konuştu.

Aşılanma açısından dikkatli olunması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Kutlutufan, kişisel önlemlere devam edilmesi gerektiğinin altını çizdi.