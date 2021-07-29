Anneler kazandı, A Haber ekrana taşıdı! HDP önünde davullu zurnalı kutlama

Diyarbakır'da HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan annelerin direnişi karşılık bulmaya devam ediyor. Son olarak Ayşegül Biçer, Güllü Turan evladına Hayriye Ana kardeşine kavuştu. Ayşegül Biçer HDP binası önünde davul zurna ile kutlama yaptı ve A Haber'e konuştu.

HDP Diyarbakır binası önünde sevinç gösterileri yapıyor. Oğluna kavuşan Ayşegül Biçer davul ve zurnası alarak bina önüne geldi ve nöbet tutan ailelerle birlikte halay çekti. Ayşegül Biçer saat 12.00 sıralarında evladına kavuşacak ve hasret giderecek.