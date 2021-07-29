Anneler kazandı, A Haber ekrana taşıdı! HDP önünde davullu zurnalı kutlama
Diyarbakır'da HDP önünde evlat nöbeti tutan üç aile daha çocuklarını PKK'nın pençesinden kurtardı. İşte o annelerden biri de Ayşegül Biçer'di. HDP önünde davul ve zurna ile kutlama yapan anne Ayşegül Biçer A haber ekibinden Sinan Yılmaz'a konuştu.
Diyarbakır'da HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan annelerin direnişi karşılık bulmaya devam ediyor. Son olarak Ayşegül Biçer, Güllü Turan evladına Hayriye Ana kardeşine kavuştu. Ayşegül Biçer HDP binası önünde davul zurna ile kutlama yaptı ve A Haber'e konuştu.
HDP Diyarbakır binası önünde sevinç gösterileri yapıyor. Oğluna kavuşan Ayşegül Biçer davul ve zurnası alarak bina önüne geldi ve nöbet tutan ailelerle birlikte halay çekti. Ayşegül Biçer saat 12.00 sıralarında evladına kavuşacak ve hasret giderecek.
A Haber'e konuşan Ayşegül Biçer, "Herkese teşekkür ederim. Burada bugün sevinç ve coşku var. Evladıma kavuşmanın heyecanı var. Rabbime binlerce kez teşekkür ederim. Biz burada zaferi ilan ediyoruz." dedi.
Ayşegül Biçer, "Evlatlarımız artık PKK'dan kaçıyor ve örgüt artık çözülüyor. Biz burada kutlama yapıyoruz ve zafer ilan ediyoruz. Oğlum kaçıp kurtulduğu için kurban kestim ve onları dağıttım. Allah izin verirse her gelen evlada böyle yapacağız." şeklinde konuştu.
Biçer, "HDP bundan sonra bizim zaferlerimizi izleyecek. Annelere sesleniyorum buraya gelsinler burada büyük bir umut var. PKK'da çöküş var gelin çocuklarınızı kurtarın." ifadelerini kullandı.
Evladına kavuşan baba Rauf Biçer, "Allah'a çok şükür evladımıza kavuştuk. Çok mutluyuz ve çok sevinçliyiz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun." dedi.
Bugün 3 aile daha evladına kavuştu.. 31 aile evladına kavuştu şimdiye kadar. HDP binası önünde sevinç gösterileri düzenleniyor. Hacire anne ile başlayan direniş artık büyük bir zafere dönüştü. Öte yandan HDP Diyarbakır binasında 5 aydır hiçbir faaliyet gösterilmiyor.
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