Son dakika: Adana'nın 2 ilçesinde orman yangını! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama
Son dakika haberi... Adana'nın Kozan ilçesindeki yangın, rüzgarın da etkisiyle büyümeye devam ederken, tedbir amaçlı 4 köyün boşaltıldığı öğrenildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda Kozan'daki vatandaşların, görevlilerin yönlendirmelerine uymalarını istedi.
Adana'da Kozan ilçesine bağlı Kızlarsekisi, Salmanlı, Akarca mahallerinde akşam saatlerinde orman yangını çıktı.
Yangın rüzgarın etkisiyle büyürken Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipleri yangına müdahalesi devam ediyor.
Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve 112 ekiplerinin yangın bölgesindeki köylerin boşaltma çalışmaları devam ediyor. Şuana kadar 5 köy boşaltıldı.
Çıkan yangınla ilgili bölgede yetkililer tarafından kriz masası oluşturuldu. Adana Valisi Süleyman Elban'ın ise yangın bölgesine gittiği öğrenildi.
AK PARTİ'Lİ ÇELİK'TEN MANAVGAT, OSMANİYE VE ADANA'DAKİ ORMAN YANGINLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Antalya'nın Manavgat ilçesi, Osmaniye ve Adana'da çıkan orman yangınlarıyla mücadelenin sürdüğünü belirterek, "19 noktadaki yangın kontrol altına alındı. Diğer 4 noktadaki yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor." ifadesini kulandı.
Çelik, Twitter hesabından Türkiye'nin farklı illerinde çıkan orman yangınlarına ilişkin paylaşımda bulundu.
Türkiye'de herkesi üzen yangınlarla mücadelenin devam ettiğini belirten Çelik, Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan yangına karşı tedbir gereği bazı yerlerin boşaltıldığını kaydetti.
Çelik, "Manavgat'taki yangını söndürme çalışmaları sürerken Adana ve Osmaniye'de maalesef 23 ayrı noktada orman yangını çıktı." bilgisini verdi.
İlgili tüm kurumların görev başında ve teyakkuz halinde olduğunu dile getiren Çelik, şunları kaydetti:
"19 noktadaki yangın kontrol altına alındı. Diğer 4 noktadaki yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Kozan'daki yangın bölgesinde hemşerilerimiz görevlilerin yönlendirmesini dikkatle takip etmeliler. Her bir canımızı güvenli bölgeye geçirmek için ekiplerimiz iş başındalar. Kozan'daki yangın rüzgarla yayılıyor. O bölge tedbir amaçlı boşaltılıyor. 4 köy tedbir amaçlı boşaltıldı. Tüm hemşerilerimiz görevlilerimizin yönlendirmelerine tam uymalı. Tüm canlarımızı korumalıyız."
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