Son dakika: Adana'nın 2 ilçesinde orman yangını! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama

"19 noktadaki yangın kontrol altına alındı. Diğer 4 noktadaki yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Kozan'daki yangın bölgesinde hemşerilerimiz görevlilerin yönlendirmesini dikkatle takip etmeliler. Her bir canımızı güvenli bölgeye geçirmek için ekiplerimiz iş başındalar. Kozan'daki yangın rüzgarla yayılıyor. O bölge tedbir amaçlı boşaltılıyor. 4 köy tedbir amaçlı boşaltıldı. Tüm hemşerilerimiz görevlilerimizin yönlendirmelerine tam uymalı. Tüm canlarımızı korumalıyız."

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