Anne ve babalar çocuk koltuğu seçerken dikkat! Çocuk koltuğu nasıl sabitlenir?
Aracınızda çocuğunuz ile güvenli bir seyahat etmek istiyorsanız çocuk koltuğu kullanmanız gerekiyor. Peki alırken nelere dikkat edeceğiz ve koltuğu araç içerisinde nasıl sabitlemeliyiz? İşte bu soruların cevabı…
Çocuk koltuğu, güvenli bir yolculuk için şart. Peki koltuk seçerken ebeveynler nelere dikkat etmeli?
A Haber'e konuşan Yol ve Trafik Güvenliği Danışmanı Özgür Şener "Anne-babaların şuna dikkat etmesi lazım koltukta iki tane tipimiz var biri isofiks dedikleri aracın şasesine sabitlenebilir bir halde izofiksli çocuk koltukları var bebek koltuklarımız var. Tamamen aracın içerisine koltuğun kendisini kilitliyoruz sonra kendi içinde kemeri ile beraber bebeklerimizi çocuklarımızı arabaya sabitlemiş oluyoruz." dedi.
Özgür Şener "Kullanım şekilleri farklı aracın kendi emniyet kemeri ile beraber çocuk koltuğumuzu araca sabitliyoruz. 9-18 kg kadar çocuklarımız için burada zaten aslında kendi içinden geçen kemerde takılabilecek bir takım aparatları var arabanın kemerinden bağımsız olarak kendi içinde koltuğun kemeri ile sabitlemiş oluruz. Ve 15 -36 mutlaka koltuk kullanımı anlamış yaşlarda ve oradan kendini serbest bırakmayacağını düşündüğümüz zaman aracın kendi emniyet kemeri ile beraber çocuk koltuğumuzu araca sabitliyoruz bu normal kemer takar gibi takıyoruz bir sorun teşkil etmez." ifadelerini kullandı.
Çocuğun boy ve kilosu koltuk tercihinde çok önemli.
Şener, "Araçta ki koltuklar çocuk koltukları bebek koltukları aracın güvenlik ekipmanlarına destek ekipmanlardır. Şöyle örneğin ülkemizde ki yasalara göre şu an hali hazırda 36 kg 150 cm altındaki tüm çocuklar için mutlaka uygun çocuk koltuğu kullanılması şart." diye konuştu.
Yol ve Trafik Güvenliği Danışmanı Özgür Şener "Aracımız basit bir devrilme yaşadı peki bakalım ne olmuş yani aslında içeride sabit olmadığı için tamamen kontrolsüz bir halde koltuk hareket ederek hiç bizim istemediğimiz olmaması gereken yerlere doğru savrulmuş." şeklinde konuştu.
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