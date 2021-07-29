Anne ve babalar çocuk koltuğu seçerken dikkat! Çocuk koltuğu nasıl sabitlenir?

Özgür Şener "Kullanım şekilleri farklı aracın kendi emniyet kemeri ile beraber çocuk koltuğumuzu araca sabitliyoruz. 9-18 kg kadar çocuklarımız için burada zaten aslında kendi içinden geçen kemerde takılabilecek bir takım aparatları var arabanın kemerinden bağımsız olarak kendi içinde koltuğun kemeri ile sabitlemiş oluruz. Ve 15 -36 mutlaka koltuk kullanımı anlamış yaşlarda ve oradan kendini serbest bırakmayacağını düşündüğümüz zaman aracın kendi emniyet kemeri ile beraber çocuk koltuğumuzu araca sabitliyoruz bu normal kemer takar gibi takıyoruz bir sorun teşkil etmez." ifadelerini kullandı.